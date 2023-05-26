Схудла Кім Кардаш'ян відкрила свій секрет

Кім та Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян часто дивує змінами у своїй вазі. Останнім часом Кім надзвичайно схудла, але метод виявився сумним.

Про це пише Daily Mail.

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Під час одного з епізодів реаліті-шоу Кім в розмові з колишнім чоловіком своєї сестри, Кортні, розкрила свою диво-дієту. Чоловік відзначив, що Кім та її сестра Хлої виглядають стрункими, та схоже втратили чимало ваги. На що Кім відповіла коротко: "Дієта-розставання".

Хлої та Кім Кардаш'ян

Кім минулого року розсталася з актором Пітом Девідсоном, а її сестра Хлої — з бойфрендом Трістаном Томпсоном, коли дізналася, що від нього народила інша жінка.

Цікаво, що навколо феноменального схуднення зірок точилося чимало чуток, ніби вони вживали спеціальний препарат вартістю 900 доларів за дозу. Саме він допоміг їм досягти ідеальної фігури. Препарат, який зазвичай використовують у лікуванні діабету, значно знижує апетит, вводять його у руки, стегна та живіт.

Сестра Кім, Хлої, жорстко відповіла фоловерам у соцмережі на звинувачення у зловживанні препаратом:

"Не треба недооцінювати мої фізичні тренування. Я прокидаюсь п'ять разів на тиждень о шостій ранку заради тренування", — заявила Хлої.

Кім Кардаш’ян минулого року також схвилювала фанатів тим, що за два тижні до Met Gala значно схудла. Але зірка спростувала чутки, що проймала "нездорові препарати".

Нагадаємо, модель Ешлі Грем стурбувала прихильників втратою ваги. Фоловери зірки зізнался, що розчаровані нею.

Раніше Ешлі Грем здивувала своїх підписників у соціальній мережі несподіваним лайфхаком. Зірка зізналася, що спить із заклеєним ротом.