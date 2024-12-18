Смерть Яніса Тімми — Бльоданс назвала самогубство ексчоловіка Сєдакової подарунком

Подарунок — Бльоданс висловилася про смерть колишнього Сєдокової
Російська акторка Евеліна Бльоданс відреагувала на самогубство ексчоловіка співачки-зрадниці Анни Сєдокової, баскетболіста Яніса Тімма. Скандальна артистка назвала смерть спортсмена "розкішним подарунком".
Про це вона заявила у коментарі російським ЗМІ.
Бльоданс назвала смерть Тімма "розкішним подарунком"
Поки шанувальники та близькі оплакують смерть латвійського баскетболіста, Бльоданс шокувала своїми висловлюваннями.
На думку скандальної акторки, Тімма зробив Сєдоковій чудову послугу, а його загибель — знак великого кохання до колишньої солістки "ВІА Гри", який буде їй лише на руку.
"Аня зараз вигуляє свою нову пластику — і на похороні, і на всіх ток-шоу. Цією смертю Яніс зробив їй розкішний подарунок до Нового року — мабуть, шалено любив і в чомусь перед нею був дуже сильно винен. Адже зараз скрізь буде Аня, всі корпоративи її", — висловилася Бльоданс.
Нагадаємо, тіло 32-річного Яніса Тімма знайшли в одному з московських готелів. Спортсмен скоїв самогубство у день народження колишньої дружини, 16 грудня.
Баскетболіст та співачка офіційно розлучилися 9 грудня після п'яти років стосунків. Після розставання Тімма сподівався повернути Сєдокову та навіть погрожував їй крайніми заходами у разі відмови.
Після смерті колишнього чоловіка Сєдокова вийшла на зв'язок із шанувальниками та заявила, що він "перетворив її життя на пекло''.
Також стало відомо, що екссолістка "ВІА Гри" потрапила до лікарні.
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