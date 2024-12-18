Смерть Яніса Тімми — Бльоданс назвала самогубство ексчоловіка Сєдакової подарунком

Евеліна Бльоданс. Фото: instagram.com/bledans

Російська акторка Евеліна Бльоданс відреагувала на самогубство ексчоловіка співачки-зрадниці Анни Сєдокової, баскетболіста Яніса Тімма. Скандальна артистка назвала смерть спортсмена "розкішним подарунком".

Про це вона заявила у коментарі російським ЗМІ.

Читайте також:

Бльоданс назвала смерть Тімма "розкішним подарунком"

Поки шанувальники та близькі оплакують смерть латвійського баскетболіста, Бльоданс шокувала своїми висловлюваннями.

На думку скандальної акторки, Тімма зробив Сєдоковій чудову послугу, а його загибель — знак великого кохання до колишньої солістки "ВІА Гри", який буде їй лише на руку.

"Аня зараз вигуляє свою нову пластику — і на похороні, і на всіх ток-шоу. Цією смертю Яніс зробив їй розкішний подарунок до Нового року — мабуть, шалено любив і в чомусь перед нею був дуже сильно винен. Адже зараз скрізь буде Аня, всі корпоративи її", — висловилася Бльоданс.

Баскетболіст Яніс Тімма та співачка Анна Сєдокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Нагадаємо, тіло 32-річного Яніса Тімма знайшли в одному з московських готелів. Спортсмен скоїв самогубство у день народження колишньої дружини, 16 грудня.

Баскетболіст та співачка офіційно розлучилися 9 грудня після п'яти років стосунків. Після розставання Тімма сподівався повернути Сєдокову та навіть погрожував їй крайніми заходами у разі відмови.

Яніс Тімма та Анна Сєдокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Після смерті колишнього чоловіка Сєдокова вийшла на зв'язок із шанувальниками та заявила, що він "перетворив її життя на пекло''.

Також стало відомо, що екссолістка "ВІА Гри" потрапила до лікарні.