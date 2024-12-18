Смерть Яниса Тимы — Бледанс назвала самоубийство экс-мужа Седаковой подарком

Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans

Российская актриса Эвелина Бледанс отреагировала на самоубийство экс-супруга певицы-предательницы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тимма. Скандальная артистка назвала смерть спортсмена "шикарным подарком".

Об этом она заявила в комментарии российским СМИ.

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Пока поклонники и близкие оплакивают смерть латвийского баскетболиста, Бледанс шокировала своими высказываниями.

По мнению скандальной актрисы, Тимма оказал Седокову прекрасную услугу, а его гибель — знак большой любви к бывшей солистке "ВИА Гры", которая будет ей только на руку.

"Аня сейчас выгуляет свою новую пластику — и на похоронах, и на всех ток-шоу. Этой смертью Янис сделал ей шикарной подарок к Новому году — видимо, безумно любил и в чем-то перед ней был очень сильно виноват. Ведь сейчас везде будет Аня, все корпоративы ее", — высказалась Бльоданс.

Баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Напомним, тело 32-летнего Яниса Тимма обнаружили в одной из московских гостиниц. Спортсмен совершил самоубийство в день рождения бывшей супруги, 16 декабря.

Баскетболист и певица официально развелись 9 декабря после пяти лет отношений. После расставания Тимма надеялся вернуть Седокову и даже угрожал ей крайними мерами в случае отказа.

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

После смерти бывшего мужа Седокова вышла на связь с поклонниками и заявила, что он "превратил ее жизнь в ад.

Также стало известно, что экс-солистка "ВИА Гры" попала в больницу.