Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Життя було пеклом — Сєдокова про самогубство колишнього arrow

Життя було пеклом — Сєдокова про самогубство колишнього

17 грудня 2024 13:56
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Анна Сєдокова висловилась про самогубство свого чоловіка Яніса Тімма
Українська співачка Анна Сєдокова. Фото: росЗМІ
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Українська співачки Анна Сєдокова в сльозах прокоментувала самогубство свого колишнього чоловіка, спортсмена Яніса Тімма. Артистка зізналась, що він "перетворив її життя на пекло".

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Анна Сєдокова про смерть Яніса Тімма

Артистка звернулась до шанувальників на межі істерики та зізналась, що ніколи не розуміла, як люди перед самогубством можуть вести соціальні мережі.

Сєдокова попрохала не турбувати її, адже вона виховує семирічного сина Гектора від бізнесмена Артема Комарова і не хоче зашкодити його психіці. Виконавиця зізналась, що "останній рік жила в справжньому пеклі".

"Я вас дуже прошу... У мене дитина, вона дуже маленька. Вона не повинна нічого знати. Ви не уявляєте, в якому пеклі я жила останнім часом. Я просто маю вберегти дитину від цієї інформації. Якщо можете, будь ласка, я дуже прошу...", — звернулася до підписників вона.

Життя було пеклом — Сєдокова про самогубство колишнього - фото 1
Публікація співачки Анни Сєдокової. Фото: instagram.com/annasedokova/

Особисте життя Анни Сєдокової

У 2004 році Анна вийшла заміж за білоруського футболіста Валентина Белькевича, капітана київського "Динамо" та в грудні того ж року народила від нього доньку Аліну. Подружжя розійшлося у 2006 році. 

В лютому 2011 року Анна одружилася з українським бізнесменом Максимом Чернявським та в них народилася донька Моніка. Однак у 2013 році пара розлучилася і дівчинка залишилась жити з батьком.

У вересні 2020 року виконавиця вийшла заміж за латвійського баскетболіста Яніса Тімму. Їх шлюб тривав чотири роки й офіційно пара розлучилася минулого тижня, 9 грудня. Спортсмен погрожував зірці покінчити життя самогубством, якщо вони не зійдуться та наклав на себе руки просто у її день народження, 16 грудня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пішов з життя іспанський актор Хосе де ла Торре, найбільш відомий за роллю в серіалі "Той-бой" на Netflix. Також ми розповідали, що на фронті загинув актор театру та кіно Яків Ткаченко.

смерть соцмережі самогубство українські зірки спортсмен

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:05 Єрмак назвав кількість місцевих рад, які підтримали План перемоги

15:49 Трагедія у школі — на Одещині хлопець помер на уроці фізкультури

15:25 Закінчення контракту — чи можна звільнитися із ЗСУ

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

15:21 Третій за три дні — у Чорному море тоне російський танкер

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

15:19 Стимули Китаю — європейська розкіш повертає позиції на ринку

15:11 Помер колишній очільник Хмельницької ОДА

15:04 Зеленський озвучив результати соціальних програм підтримки

15:02 Митні обмеження в Німеччині — що не можна ввозити в країну

14:55 ШІ показав, як виглядали б Шевченко, Франко та Українка сьогодні

16:05 Єрмак назвав кількість місцевих рад, які підтримали План перемоги

15:49 Трагедія у школі — на Одещині хлопець помер на уроці фізкультури

15:25 Закінчення контракту — чи можна звільнитися із ЗСУ

15:21 Третій за три дні — у Чорному море тоне російський танкер

15:19 Стимули Китаю — європейська розкіш повертає позиції на ринку

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

15:11 Помер колишній очільник Хмельницької ОДА

15:04 Зеленський озвучив результати соціальних програм підтримки

15:02 Митні обмеження в Німеччині — що не можна ввозити в країну

14:55 ШІ показав, як виглядали б Шевченко, Франко та Українка сьогодні

14:53 Пішов з життя знаний одеський суддя — що про нього відомо

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

16 грудня 2024
Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Text

19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям