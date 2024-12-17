Анна Сєдокова висловилась про самогубство свого чоловіка Яніса Тімма

Українська співачка Анна Сєдокова. Фото: росЗМІ

Українська співачки Анна Сєдокова в сльозах прокоментувала самогубство свого колишнього чоловіка, спортсмена Яніса Тімма. Артистка зізналась, що він "перетворив її життя на пекло".

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка звернулась до шанувальників на межі істерики та зізналась, що ніколи не розуміла, як люди перед самогубством можуть вести соціальні мережі.

Сєдокова попрохала не турбувати її, адже вона виховує семирічного сина Гектора від бізнесмена Артема Комарова і не хоче зашкодити його психіці. Виконавиця зізналась, що "останній рік жила в справжньому пеклі".

"Я вас дуже прошу... У мене дитина, вона дуже маленька. Вона не повинна нічого знати. Ви не уявляєте, в якому пеклі я жила останнім часом. Я просто маю вберегти дитину від цієї інформації. Якщо можете, будь ласка, я дуже прошу...", — звернулася до підписників вона.

Публікація співачки Анни Сєдокової. Фото: instagram.com/annasedokova/

Особисте життя Анни Сєдокової

У 2004 році Анна вийшла заміж за білоруського футболіста Валентина Белькевича, капітана київського "Динамо" та в грудні того ж року народила від нього доньку Аліну. Подружжя розійшлося у 2006 році.

В лютому 2011 року Анна одружилася з українським бізнесменом Максимом Чернявським та в них народилася донька Моніка. Однак у 2013 році пара розлучилася і дівчинка залишилась жити з батьком.

У вересні 2020 року виконавиця вийшла заміж за латвійського баскетболіста Яніса Тімму. Їх шлюб тривав чотири роки й офіційно пара розлучилася минулого тижня, 9 грудня. Спортсмен погрожував зірці покінчити життя самогубством, якщо вони не зійдуться та наклав на себе руки просто у її день народження, 16 грудня.

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