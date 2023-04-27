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Подруга Фредді Мерк'юрі, яка отримала в спадок його дім, розпродає всі речі музиканта

27 квітня 2023 12:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Подруга Фредді Мерк'юрі, яка отримала в спадок його дім, розпродає всі речі музиканта
Британський музикант Фредді Мерк'юрі та аукціон SOTHEBY'S. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Британка Мері Остін, одна з найближчих друзів померлого 22 роки тому музиканта Фредді Мерк'юрі, виставила на аукціон колекцію з 1500 особистих речей та предметів мистецтва, що належали легендарному лідеру групи Queen. Вона включає написані ним від руки тексти пісень та сценічні костюми.

Про це повідомляє BBC.

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Мерк'юрі збирав свою колекцію понад 30 років і зберігав її у своєму будинку на заході Лондона. Після смерті музиканта 1991-го  будинок з усім вмістом перейшов за заповітом Мері Остін.

Портрет роботи Джеймса Тіссо — остання картина, куплена Мерк'юрі за місяць до смерті. Картина була повішена так, щоб музикант міг бачити її з дивану. Очікується, що на аукціоні вона піде за 400-600 тисяч фунтів стерлінгів.

"Тут відображається вся палітра його смаків. Це колекція дуже розумної та витонченої людини", — зауважила Остін в інтерв’ю.

Картина з колекції Фредді Мерк'юрі. Фото: SOTHEBY'S

Найунікальнішим предметом на аукціоні буде дев'ятисторінковий рукопис Фредді Мерк'юрі з гармоніями та акордами до однієї з найвідоміших пісень Queen, яка стала гімном спортивних уболівальників багатьох країн, We Are The Champions. Передбачувана ціна продажу — від 200 тис. до 300 тис. фунтів стерлінгів.

На аукціон буде виставлена й невідома раніше робоча версія тексту першого хіта гурту - Killer Queen, написана 1974 року на одному-єдиному аркуші паперу чорною кульковою ручкою. Вона, як очікується, піде за 50-70 тисяч фунтів.

Остін було 19 років, коли вона познайомилася з Мерк'юрі 1970 року. Вона ж доглядала його, коли музикант остаточно ослаб від однієї з хвороб, пов'язаних зі СНІДом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт Queen опублікував архівний саундчек в Києві та пообіцяв знову виступити в Україні. Також ми розповідали, що Чарльз III посвятив у лицарі учасника гурту Queen.

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