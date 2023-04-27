Подруга Фредді Мерк'юрі, яка отримала в спадок його дім, розпродає всі речі музиканта
Британка Мері Остін, одна з найближчих друзів померлого 22 роки тому музиканта Фредді Мерк'юрі, виставила на аукціон колекцію з 1500 особистих речей та предметів мистецтва, що належали легендарному лідеру групи Queen. Вона включає написані ним від руки тексти пісень та сценічні костюми.
Про це повідомляє BBC.
Лоти на аукціоні
Мерк'юрі збирав свою колекцію понад 30 років і зберігав її у своєму будинку на заході Лондона. Після смерті музиканта 1991-го будинок з усім вмістом перейшов за заповітом Мері Остін.
Портрет роботи Джеймса Тіссо — остання картина, куплена Мерк'юрі за місяць до смерті. Картина була повішена так, щоб музикант міг бачити її з дивану. Очікується, що на аукціоні вона піде за 400-600 тисяч фунтів стерлінгів.
"Тут відображається вся палітра його смаків. Це колекція дуже розумної та витонченої людини", — зауважила Остін в інтерв’ю.
Найунікальнішим предметом на аукціоні буде дев'ятисторінковий рукопис Фредді Мерк'юрі з гармоніями та акордами до однієї з найвідоміших пісень Queen, яка стала гімном спортивних уболівальників багатьох країн, We Are The Champions. Передбачувана ціна продажу — від 200 тис. до 300 тис. фунтів стерлінгів.
На аукціон буде виставлена й невідома раніше робоча версія тексту першого хіта гурту - Killer Queen, написана 1974 року на одному-єдиному аркуші паперу чорною кульковою ручкою. Вона, як очікується, піде за 50-70 тисяч фунтів.
Остін було 19 років, коли вона познайомилася з Мерк'юрі 1970 року. Вона ж доглядала його, коли музикант остаточно ослаб від однієї з хвороб, пов'язаних зі СНІДом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт Queen опублікував архівний саундчек в Києві та пообіцяв знову виступити в Україні. Також ми розповідали, що Чарльз III посвятив у лицарі учасника гурту Queen.