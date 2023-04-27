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Подруга Фредди Меркьюри, унаследовавшая его дом, распродает все вещи музыканта

27 апреля 2023 12:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Подруга Фредди Меркьюри, унаследовавшая его дом, распродает все вещи музыканта
Британский музыкант Фредди Меркьюри и аукцион SOTHEBY'S. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Британка Мэри Остин, одна из самых близких друзей умершего 22 года назад музыканта Фредди Меркьюри, выставила на аукцион коллекцию из 1500 личных вещей и предметов искусства, принадлежавших легендарному лидеру группы Queen. Она включает в себя написанные им от руки тексты песен и сценические костюмы.

Об этом сообщает BBC.

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Меркьюри собирал свою коллекцию более 30 лет и хранил ее в своем доме на западе Лондона. После смерти музыканта в 1991-м дом со всем содержимым перешел по завещанию Мэри Остин.

Портрет работы Джеймса Тисо — последняя картина, купленная Меркьюри за месяц до смерти. Картина была повешена так, чтобы музыкант мог видеть ее с дивана. Ожидается, что на аукционе она уйдет за 400-600 тысяч фунтов стерлингов.

"Здесь отображается вся палитра его вкусов. Это коллекция очень умного и утонченного человека", — отметила Остин в интервью.

Картина из коллекции Фредди Меркьюри. Фото: SOTHEBY'S

Самым уникальным предметом на аукционе будет девятистраничная рукопись Фредди Меркьюри с гармониями и аккордами к одной из самых известных песен Queen, ставшей гимном спортивных болельщиков многих стран, We Are The Champions. Предполагаемая цена продажи — от 200 тыс. до 300 тыс. фунтов стерлингов.

На аукцион будет выставлена и неизвестная ранее рабочая версия текста первого хита группы — Killer Queen, написанная в 1974 году на одном-единственном листе бумаги черной шариковой ручкой. Она, как ожидается, уйдет за 50-70 тысяч фунтов.

Остин было 19 лет, когда она познакомилась с Меркьюри в 1970-м. Она же ухаживала за ним, когда музыкант окончательно ослаб от одной из болезней, связанных со СПИДом.

Напомним, ранее мы писали, что группа Queen опубликовала архивный саундчек в Киеве и пообещала снова выступить в Украине. Также мы рассказывали, что Чарльз III посвятил рыцарям участника группы Queen.

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