Подруга Фредди Меркьюри, унаследовавшая его дом, распродает все вещи музыканта
Британка Мэри Остин, одна из самых близких друзей умершего 22 года назад музыканта Фредди Меркьюри, выставила на аукцион коллекцию из 1500 личных вещей и предметов искусства, принадлежавших легендарному лидеру группы Queen. Она включает в себя написанные им от руки тексты песен и сценические костюмы.
Об этом сообщает BBC.
Лоты на аукционе
Меркьюри собирал свою коллекцию более 30 лет и хранил ее в своем доме на западе Лондона. После смерти музыканта в 1991-м дом со всем содержимым перешел по завещанию Мэри Остин.
Портрет работы Джеймса Тисо — последняя картина, купленная Меркьюри за месяц до смерти. Картина была повешена так, чтобы музыкант мог видеть ее с дивана. Ожидается, что на аукционе она уйдет за 400-600 тысяч фунтов стерлингов.
"Здесь отображается вся палитра его вкусов. Это коллекция очень умного и утонченного человека", — отметила Остин в интервью.
Самым уникальным предметом на аукционе будет девятистраничная рукопись Фредди Меркьюри с гармониями и аккордами к одной из самых известных песен Queen, ставшей гимном спортивных болельщиков многих стран, We Are The Champions. Предполагаемая цена продажи — от 200 тыс. до 300 тыс. фунтов стерлингов.
На аукцион будет выставлена и неизвестная ранее рабочая версия текста первого хита группы — Killer Queen, написанная в 1974 году на одном-единственном листе бумаги черной шариковой ручкой. Она, как ожидается, уйдет за 50-70 тысяч фунтов.
Остин было 19 лет, когда она познакомилась с Меркьюри в 1970-м. Она же ухаживала за ним, когда музыкант окончательно ослаб от одной из болезней, связанных со СПИДом.
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