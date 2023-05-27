Подругу Ди Каприо задержали в Каннах за поддержку Украины

Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Украинскую модель Алину Байкову задержали на красной дорожке в Каннах. Все потому, что подруга актера Леонардо Ди Каприо выразила активную поддержку Украине.

Об этом сама Алина сообщила в своем Instagram.

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Манекенщица посетила красную дорожку Каннского фестиваля в футболке с месседжем, адресованному Путину. Огромные буквы составили фразу F*ck You Putin. Что в переводе с английского, "Путин, иди вслед за русским кораблем". Но Байкову попросили покинуть мероприятие.

"Вот и доказательство "настоящей поддержки" Украины! Меня арестовали и попросили уйти с фестиваля, потому что не желают становиться политическими, — написала на своей странице Алина. — У нас забрали жизнь. Моих людей убивают россияне каждый день! За что? Уничтожили Бахмут полностью. От кого его освободили? Не думаете ли вы, что украинцы так же устали от войны, как и вы устали слышать о ней?".

Алина Байкова в своих социальных сетях активно освещает военную агрессию РФ. А также лично посещает светские мероприятия, на которых не молчит.

Байкова ранее в Нью-Йорке появилась на одной из вечеринок в одежде, на которой заглавными буквами было послание к диктатору Путину.

Напомним, на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля певица Камалия и ее муж миллиардер появились в одежде в цвете украинского флага.

Ранее на Каннском международном кинофестивале украинская блогерша и фитнес-тренер Илона Чернобай устроила громкую акцию, во время которой облила себя красной краской.