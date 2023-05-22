Українська блогерка влаштувала "кривавий" протест на червоній доріжці Канн

Блогерка та фітнес-тренерка Ілона Чернобай. Фото: Ілона Чернобай

На Каннському міжнародному кінофестивалі, який зараз триває у Франції, українська блогерка та фітнес-тренерка Ілона Чернобай влаштувала гучну акцію, під час якої облила себе червоною фарбою.

Про це дівчина повідомила у своєму Instagram.

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Ілона, на яку в Instagram підписані 997 тисяч фоловерів, з’явилась на червоній доріжці прем'єри фільму "Кислота" у сукні в кольорах українського прапора. На очах гостей та папараці Чернобай облила себе червоною фарбою. Таким чином Ілона нагадала світу, що війна в Україні триває.

Для Ілони війна — болюча тема, оскільки вона сама родом із прифронтового Краматорська, яке уже вдруге з 2014 року було під загрозою окупації росіянами.

"Акція була в підтримку окупованих територій і наших людей, які там живуть! Всіх людей України. А по Каннській доріжці прямо зараз ходять блогери та продюсери окупантів, які представляють свої фільми на фестивалі! Мене це все стосується особисто. Я з Україною в серці, зробила те, що повинна була. Мені тепер заборонений вхід на фестиваль і багато інших заходів, але воно того вартує. Пишаюсь собою, що я змогла! Хоч було і дуже страшно", — написала у своїх соцмережах Ілона.

Відзначимо, що лише за останні кілька днів червоною доріжкою Каннського міжнародного кінофестивалю пройшлись росіянки, супермодель Ірина Шейх та шоувумен Вікторія Боня. Також на Лазурному узбережжі зараз чимало російських олігархів та продюсерів.

Ілона Чернобай в Каннах. Фото: Ілона Чернобай

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський оскароносний актор Шон Пенн зіграє роль в українському художньому фільмі про повномасштабну війну. Також ми розповідали, що американські акторки Наталі Портман та Джуліанн Мур презентували новий фільм у Каннах.