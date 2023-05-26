Подружка Роналду у Каннах підкреслила пишні форми золотою сукнею

Джорджина Родрігес. Фото: Reuters

Подружка та мама дітей Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез вражає сукнями у Каннах. Зірка разом з іншими селебрітіс навідалася на чергову прем’єру у спокусливому вбранні.

Про це пише Daily Mail.

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Джорджина, яка чимало часу проводить у спортзалі, вийшла на червону доріжку кінофестивалю у Канна у золотій сукні. Наречена зіркового футболіста підкреслила пишні форми золотою сукнею з глибоким декольте.

Джорджина Родрігез у Каннах. Фото: Reuters

Джорджина Родрігез у Каннах. Фото: Reuters

Цього ж дня Джорджина завітала на благодійний захід у не менш звабливому образі: чорній міні сукні з розкішними прикрасами.

Джорджина та Кріштіану познаомились, коли дівчина працювала у Мадриді.

Джорджина Родрігез у Каннах. Фото: Reuters

"Вперше зустріла Роналду у магазині Gucci у 2016 році, я працювала помічником з продажів. Пізніше ми побачились під час іншого заходу бренду. Ми змогли поговорити у спокійній атмосфері. Це було кохання з першого погляду", — поділилася жінка з виданням Elle.

Раніше колишня подружка Каньє Веста, Джулія Фокс, вразила епатажним вбранням під час одного з заходів Каннського кінофестивалю. Жінка ще раз довела свою пристрасть до сміливих костюмів.

Нагадаємо, українка Євгенія Гордієнко вразила розкішним виходом на червоній доріжці Каннського фестивалю. Образ вийшов доволі сміливим. Блогерка обрала для свого яскравого виходу прозору сукню, яка підкреслювала її пишне декольте. Доповнила образ капелюшком та клатчем.