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Українська інфлюенсерка Євгенія Гордієнко вразила сміливою сукнею у Каннах

22 травня 2023 16:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Інфлюенсерка Євгенія Гордієнко вразила сміливою сукнею у Каннах
Інфлюенсерка Євгенія Гордієнко. Фото: https: instagram.com/jenny.gordienko
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Українка Євгенія Гордієнко вразила розкішним виходом на червоній доріжці Каннського фестивалю. Образ вийшов доволі сміливим.

Фото з вечора інфлюенсерка поділилась у власному Instagram.

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Розкішне повернення

Євгенія Гордієнко обрала для свого яскравого виходу прозору сукню, яка підкреслювала її пишне декольте. Доповнила образ капелюшком та клатчем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Дуже рада повернутися на Каннський кінофестиваль", — підписала знімки Євгенія.

У своїх Instagram Stories Євгенія також поділилася відпочинком та познайомила з командою, яка допомагає їй створювати оригінальні образи.

До речі, під час свого візиту за кордон, Євгенія встигла навідатися на вечірку Санти Дімопулос у Монако з нагоди її 36-річчя.

Євгенія Гордієнко відома інфлюенсерка. Минулого року вона отримала в Каннах найпрестижнішу премію для блогерів World Influencers and Bloggers Awards.

Нагадаємо, актриса Дженніфер Лоуренс здивувала черговим сміливим виходом у Каннах. На цей раз зірка обрала комфорт замість гламуру. Вийшла на червону доріжку у шльопанцях.

Раніше дружина експрезидента Ніколя Саркозі Карла Бруні у гламурному вбранні Celine викликала фурор у Каннах. Модель підкреслила стрункі ноги спідницею, а також продемонструвала розкішний гарнітур дорогоцінних прикрас.

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