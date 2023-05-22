Українська інфлюенсерка Євгенія Гордієнко вразила сміливою сукнею у Каннах
Українка Євгенія Гордієнко вразила розкішним виходом на червоній доріжці Каннського фестивалю. Образ вийшов доволі сміливим.
Фото з вечора інфлюенсерка поділилась у власному Instagram.
Розкішне повернення
Євгенія Гордієнко обрала для свого яскравого виходу прозору сукню, яка підкреслювала її пишне декольте. Доповнила образ капелюшком та клатчем.
"Дуже рада повернутися на Каннський кінофестиваль", — підписала знімки Євгенія.
У своїх Instagram Stories Євгенія також поділилася відпочинком та познайомила з командою, яка допомагає їй створювати оригінальні образи.
До речі, під час свого візиту за кордон, Євгенія встигла навідатися на вечірку Санти Дімопулос у Монако з нагоди її 36-річчя.
Євгенія Гордієнко відома інфлюенсерка. Минулого року вона отримала в Каннах найпрестижнішу премію для блогерів World Influencers and Bloggers Awards.
Нагадаємо, актриса Дженніфер Лоуренс здивувала черговим сміливим виходом у Каннах. На цей раз зірка обрала комфорт замість гламуру. Вийшла на червону доріжку у шльопанцях.
Раніше дружина експрезидента Ніколя Саркозі Карла Бруні у гламурному вбранні Celine викликала фурор у Каннах. Модель підкреслила стрункі ноги спідницею, а також продемонструвала розкішний гарнітур дорогоцінних прикрас.