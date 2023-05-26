Подружка Роналду в Каннах подчеркнула пышные формы золотым платьем

Джорджина Родригес. Фото: Reuters

Невеста и мама детей Криштиану Роналду Джорджина Родригез изумила выбором своих платьев в Каннах. Звезда вместе с другими селебритис посетила очередную премьеру в соблазнительном наряде.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джорджина, немало времени проводящая в спортзале, вышла на красную дорожку кинофестиваля у Канна в золотом платье. Невеста звездного футболиста подчеркнула пышные формы золотым платьем с глубоким декольте.

Джорджина Родригез в Каннах. Фото: Reuters

Джорджина Родригез в Каннах. Фото: Reuters

В этот же день Джорджина посетила благотворительное мероприятие в не менее обольстительном образе: черном мини платье с роскошными украшениями.

Джорджина и Криштиану познакомились, когда она работала в Мадриде.

Джорджина Родригез в Каннах. Фото: Reuters

"Впервые встретила Роналду в магазине Gucci в 2016 году, я работала помощником по продажам. Позже мы увиделись во время второго мероприятия бренда. Мы смогли поговорить в спокойной атмосфере. Это была любовь с первого взгляда", — поделилась женщина с изданием Elle.

Ранее бывшая подружка Канье Веста, Джулия Фокс, поразила эпатажным нарядом во время одного из мероприятий Каннского кинофестиваля. Женщина еще раз доказала свою страсть к смелым костюмам.

Напомним, украинка Евгения Гордиенко поразила роскошным выходом на красной дорожке Каннского фестиваля. Образ получился довольно смелым. Блогерша выбрала для своего яркого выхода прозрачное платье, которое подчеркивало его пышное декольте. Дополнила образ шляпкой и клатчем.