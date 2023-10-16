Подружжя Мірошниченків похрестили названого сина
Телеведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною вчора, 15 жовтня, похрестили названого сина Марселя у Михайлівський Золотоверхому монастирі у Києві. Одним з хрещених батьків хлопчика став екснаречений Раміни Есхакзай.
Фото і відео з хрещення Інна Мірошниченко поділилася у сторіс в Instagram.
Проплакав все хрещення
Влітку телеведучий Тимур Мірошниченко і його дружинна Інна всиновили 2-річного хлопчика Марселя, якого забрали з Житомирського дитбудинку. Хлопчик став третьою дитиною у їхній родини: вони вже виховували маленьких Мію і Марка.
Вчора зіркові батьки охрестили названого сина. Хрещеними хлопчика стали колишній наречений інтерв'юерки Раміни Есхакзай, адвокат Євген Пронін, а також подруга Інни – Марія Семенько.
Про те, як проходив захід Інна розповіла у сторіс. Спочатку Марселю було досить весело, та коли почався процес хрещення, хлопчик плакав не зупиняючись. Проте все пройшло вдало.
У сторіс Інна також показала подарунки, що подарували гості свята. Хрещена принесла тематиче печиво, також родині подарували кількакілограмову книгу про Київську лавру.
Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка розповіла, чому не поспішає всиновити ще дитину.
Також ми писали, що дружина Тімура Мірошниченка зізналася, чи планує всиновити ще одну дитину.
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