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Подружжя Мірошниченків похрестили названого сина

16 жовтня 2023 12:21
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Подружжя Мірошниченків похрестили названого сина
Хрещення названого сина Мірошниченків. Фото: instagram.com/olexandr_barychka
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Телеведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною вчора, 15 жовтня, похрестили названого сина Марселя у Михайлівський Золотоверхому монастирі у Києві. Одним з хрещених батьків хлопчика став екснаречений Раміни Есхакзай. 

Фото і відео з хрещення Інна Мірошниченко поділилася у сторіс в Instagram

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Проплакав все хрещення

Влітку телеведучий Тимур Мірошниченко і його дружинна Інна всиновили 2-річного хлопчика Марселя, якого забрали з Житомирського дитбудинку. Хлопчик став третьою дитиною у їхній родини: вони вже виховували маленьких Мію і Марка. 

 

Вчора зіркові батьки охрестили названого сина. Хрещеними хлопчика стали колишній наречений інтерв'юерки Раміни Есхакзай, адвокат Євген Пронін, а також подруга Інни – Марія Семенько.

 

хрещення Мірошниченко
Скриншот зі сторіс Instagram _inna_mi_

Про те, як проходив захід Інна розповіла у сторіс. Спочатку Марселю було досить весело, та коли почався процес хрещення, хлопчик плакав не зупиняючись. Проте все пройшло вдало.

 

хрещення Мірошниченко
Скриншот зі сторіс Instagram _inna_mi_
хрещення Мірошниченко
Скриншот зі сторіс Instagram _inna_mi_

У сторіс Інна також показала подарунки, що подарували гості свята. Хрещена принесла тематиче печиво, також родині подарували кількакілограмову книгу про Київську лавру. 

 

хрещення Мірошниченко
Скриншот зі сторіс Instagram _inna_mi_
хрещення Мірошниченко
Скриншот зі сторіс Instagram _inna_mi_

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка розповіла, чому не поспішає всиновити ще дитину.

Також ми писали, що дружина Тімура Мірошниченка зізналася, чи планує всиновити ще одну дитину. 

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