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Дружина Тімура Мірошниченка зізналася, чи планує всиновити ще одну дитину

11 вересня 2023 11:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Тімура Мірошниченка зізналася, чи планує всиновити ще одну дитину
Інна Мірошниченко з родиною. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна відверто розповідає, що часом їй непросто справлятися з труднощами у вихованні дітей. Жінка не приховує а ні щасливого, а ні засмученого обличчя від фоловерів.

Про емоційний стан прийомного сина Інна Мірошниченко зізналася у своїх соціальних мережах.

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В очах читається сильний біль

За словами Інни, адаптація до життя Марселя поза стінами дитбудинку, досі непроста. Все тому, що у Марселя ще не сформувалася прив’язаність.

 

Інна Мірошниченко відверто розповіла про виховання дітей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Інна Мірошниченко відверто розповіла про виховання дітей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Чекати й намагатися вберегти його від сильних травм під час аутоагресії...Складно, бо не так багато часу пройшло, аби він почав нам довіряти. Складно, бо в очах все ще читається сильний біль. Складно, бо їжа 100500 разів на день сама не приготується, а наслідки її споживання дітьми самі не приберуться. Складно, бо у мене паралельно ще багато роботи, відмовитися від якої я не можу, бо це одночасно мій ковток свіжого повітря... Складно, бо я дуже ціную тишу, особистий простір і вкрай вимоглива до себе. А зараз я все роблю "недо". Я відкриваю двері яблуком, знаходжу їжу на поличці з одягом (і це не діти), постійно гублю ключі та телефон, бо мій мозок кипить", — зізналася Інна.

Жінка зізнається, буває емоційно непросто, але вона готова через рік взяти з дитбудинку ще одну дівчинку.

"У мене є перевірочне питання. Коли нудить від втоми чи всю трусить, я питаю себе "ти ще хочеш усиновити дівчинку за рік?". Поки моя відповідь "так", я справляюсь. Але це важко. Це виклик", — сказала дружина Тімура Мірошниченка.

Подружжя Мірошниченків лише нещодавно офіційно стали батьками 2-річного хлопчика. За словами Тімура Мірошниченка, їм вдалося всиновити дитину лише завдяки неабиякій наполегливості дружини та їхньому спільному великому бажанню. Як тільки подружжя Мірошниченків побачило фотографію малюка, відразу стало зрозуміло — це їхній син Марсель.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка розповіла про жорстокі методи виховання у дитбудинках.

Раніше Тімур Мірошниченко назвав, скільки коштує всиновити дитину.

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