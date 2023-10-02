Дружина Тімура Мірошниченка розповіла, чому не поспішає всиновити ще дитину

Тімур Мірошниченко з родиною. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина ведучого Тимура Мірошниченка розповіла, що хотіла б висновити ще дитину, але є нюанси. Інна зізналася, що залюбки зважилася б знову на цей крок, якби не довелося знову проходити через бюрократію.

Про це Інна написала у соціальній мережі.

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Донька просить сестричку

Обраниця шоумена зізналась, що донька Мія мріє про сестричку. Але їм із чоловіком знову треба обов'язково відвідувати курси, навіть попри те, що декілька місяців тому вони їх повністю пройшли.

Інна Мірошниченко про всиновлення. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Я б уже шукала, правда. Мія дуже просить ще про сестричку. Але як уявлю, що треба знову збирати документи, чекати на школу, ходити на навчання, яке не можна пропускати, а у чоловіка зараз і без того багато роботи. Він точно не зможе бути прив'язаним до Києва і віддавати навчанню один день на тиждень. То якось не поспішаю. Закон не передбачає скорочену програму для тих, хто ті курси слухав декілька місяців тому", — сказала Інна.

Також Інна Мірошниченко розповіла, що думає винайняти няню для дітей.

Інна Мірошниченко з дітьми. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Скоро я прийду до цього. Раз на тиждень сідаю писати тут про пошук. А потім: "та ну, ніби сама норм справляюся", — розповіла дружина шоумена.

Тимур Мірошниченко разом з дружиною влітку усиновив хлопчика з дитбудинку. Однак подружжя Мірошниченків розповідали, що хочуть взяти в сім'ю дівчинку.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка розповіла про жорстокі методи виховання у дитбудинках.

Раніше Тімур Мірошниченко назвав, скільки коштує всиновити дитину.