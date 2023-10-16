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Супруги Мирошниченко крестили названного сына

16 октября 2023 12:21
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Супруги Мирошниченко крестили названного сына
Крещение названного сына Мирошниченко. Фото: instagram.com/olexandr_barychka
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Телеведущий Тимур Мирошниченко с женой Инной вчера, 15 октября, окрестили названного сына Марселя в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Одним из крестных родителей мальчика стал экс-жених Рамины Эсхакзай.

Фото и видео с крещения Инна Мирошниченко поделилась в Instagram.

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Летом телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна усыновили 2-летнего мальчика Марселя, которого забрали из Житомирского детдома. Мальчик стал третьим ребенком в их семье: они уже воспитывали маленьких Мию и Марка.

 

Вчера звездные родители окрестили названного сына. Крестными мальчика стали бывший жених журналистки Рамины Эсхакзай, адвокат Евгений Пронин, а также подруга Инны – Мария Семенько.

 

крещение Мирошниченко
Скриншот со сторис Instagram: _inna_mi_

О том, как проходило мероприятие, Инна рассказала в сторис. Сначала Марселю было довольно весело, но когда начался процесс крещения, мальчик плакал, не останавливаясь. Однако все прошло удачно.

 

крещение Мирошниченко
Скриншот со сторис Instagram: _inna_mi_
крещение Мирошниченко
Скриншот со сторис Instagram: _inna_mi_

В сторис Инна также показала подарки от гостей праздника. Крестная принесла тематическое печенье, также семье подарили большую книгу о Киевской лавре.

 

крещение Мирошниченко
Скриншот со сторис Instagram: _inna_mi_
крещение Мирошниченко
Скриншот со сторис Instagram: _inna_mi_

Напомним, жена Тимура Мирошниченко рассказала, почему не спешит усыновить еще ребенка.

Также мы писали, что жена Тимура Мирошниченко призналась, планирует ли усыновить еще одного ребенка.

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