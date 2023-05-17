Показували роботу ППО та хизувались перепустками: скандальні витівки українців

Ракетний обстріл столиці та українці, які потрапили у скандали. Фото: колаж Новини.LIVE

Цього місяця окупанти значно посилили ракетні обстріли, зокрема й столиці. ППО відпрацювало бездоганно. Попри рекомендації влади не публікувати нічого в соцмережах, чимало українців зробили навпаки. Також, забувши, що в країні триває війна, деякі хизувались своїми спецперепустками.

Новини.LIVE нагадає, хто з українців став антигероями у соцмережах.

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Викладали відео з роботою ППО

Вранці 16 травня столиця прокинулась від повітряної тривоги. Окупанти запустили по території України 18 ракет різних типів, більшість з яких були націлені на Київ. Через інтенсивну роботу ППО в столиці було дуже гучно. Деяким жителям Києва, які залишились на початку повномасштабної війни в місті, ця ніч нагадала лютий-квітень 2022 року, коли так в столиці гуділо чи не щохвилини.

Акторка Ксенія Мішина, замість того, аби пройти з сином до укриття, підійшла до вікна, зняла відео та опублікувала у соцмережах. Згодом вона його видалила. Але кінозірка обурилась, чому тоді по всій країні працюють камери відеоспостереженнями, і все можна дивитися в мережі у відкритому доступі.

Ксенія Мішина прокоментувала відео з роботою ППО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Водночас деякі користувачі соцмереж публікували у своїх профайлах не тільки відео з роботою ППО, а ще й вказували геолокацію. Так, наприклад, зробила співачка та блогерка Інна Воронова. Після шквалу критики вона видалила відео. І записала вибачення російською мовою, в якому зазначила, що нічого не розуміла, що відбувається, і була переляканою.

На ці випадки звернула увагу СБУ. Вона встановила особи мешканців столиці, які знімали на відео і викладали у мережу інформацію про роботу протиповітряної оборони під час російських ракетних атак.

Усього було виявлено шість блогерів, які незаконно записували і поширювали відеозаписи роботи систем ППО. Вони записали відео з вибаченнями. Серед них знову була Інна Воронова.

У фігурантів справи під час обшуків була вилучена комп’ютерна та інша техніка, яку вони використовували для своїх незаконних дій.

Згідно із ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, за якою було відкрите кримінальне провадження, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також СБУ заблокувала онлайн-камери, які засвітили роботу ППО під час ракетного удару по Києву 16 травня.

Скандали з перепустками

Водночас дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, зняла та виклала в Instagram відео, як вони машиною мчать по Південному мосту у Києві. Жінка хизувалась, що вони так швидко і безперешкодно їдуть, бо мають "чарівний папірець" під назвою спецперепустка. І це начебто романтичний подарунок для неї від Павліка.

Після цього в соцмережах розгорівся скандал. Блогерка видалила відео, вибачилась. Репяхова зазначила, що Віктор Павлік не купляв спецперепустку.

На зіркові "понти" миттєво відреагувала поліція Києва. Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з Павліком та його дружиною і вилучили спецперепустку. Окрім цього, поліцейські нагадали їм про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення у період воєнного стану.

Віктор Павлік та співробітники поліції Києва. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Також під час війни у скандал потрапив колишній очільник управління патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко. Причиною стала перепустка для проїзду головною площею Льова.

Дівчина правоохоронця, Софія Софранюк, яка працювала помічницею депутата Львівської обласної ради від фракції "Європейська солідарність", хвалилася "подарунком" у соцмережах.

Обурення суспільства призвело до розслідування та відсторонення Пилипенка з посади. Виявилось, що документ цього зразка вважається недійсним від березня 2021 року, оскільки Львівська міська рада змінила дизайн перепусток.

Користувачі соцмереж відмітили, що ці історії показують: деякі українці забули, що в країні триває війна. І розслаблятися в боротьбі з окупантами не можна.

Нагадаємо, раніше ми писали, як знаменитості відреагували на ракетний обстріл столиці 16 травня. Також ми розповідали, що співачка Анна Трінчер поскаржилась на ракетний обстріл окупантів.