Показывали работу ПВО и хвастались пропусками: скандальные выходки украинцев

Ракетный обстрел столицы и украинцы, попавшие в скандалы. Фото: коллаж Новини.LIVE

В этом месяце оккупанты значительно усилили ракетные обстрелы, в том числе и столицы. ПВО отработало безупречно. Несмотря на рекомендации власти не публиковать ничего в соцсетях, многие украинцы сделали наоборот. Также, забыв, что в стране идет война, некоторые хвастались своими спецпропусками.

Новини.LIVE напомнит, кто из украинцев стал антигероями в соцсетях.

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Выкладывали видео с работой ПВО

Утром 16 мая столица проснулась от воздушной тревоги. Оккупанты запустили по территории Украины 18 ракет разных типов, большинство из которых были нацелены на Киев. Из-за интенсивной работы ПВО в столице было очень громко. Некоторым жителям Киева, оставшимся в начале полномасштабной войны в городе, эта ночь напомнила февраль-апрель 2022 года, когда так в столице гудело едва ли не ежеминутно.

Актриса Ксения Мишина, вместо того чтобы пройти с сыном до укрытия, подошла к окну, сняла видео и опубликовала в соцсетях. Впоследствии она его удалила. Но кинозвезда возмутилась, почему тогда по всей стране работают камеры видеонаблюдения, и все можно смотреть в сети в открытом доступе.

Ксения Мишина прокомментировала видео с работой ПВО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

В то же время, некоторые пользователи соцсетей публиковали в своих профайлах не только видео с работой ПВО, но и указывали геолокацию. Так, например, сделала певица и блогерша Инна Воронова. После шквала критики она удалила видео. И записала извинения на русском языке, в котором отметила, что ничего не понимала, что происходит, и была испугана.

На эти случаи обратила внимание СБУ. Она установила личности жителей столицы, которые снимали на видео и выкладывали в сеть информацию о работе противовоздушной обороны во время российских ракетных атак.

Всего было обнаружено шесть блогеров, незаконно записывающих и распространявших видеозаписи работы систем ПВО. Они записали видео с извинениями. Среди них снова была Инна Воронова.

У фигурантов дела во время обысков была изъята компьютерная и другая техника, которую они использовали для незаконных действий.

Согласно ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, по которой было открыто уголовное производство, им грозит до восьми лет лишения свободы.

Также СБУ заблокировала онлайн-камеры, засветившие работу ПВО во время ракетного удара по Киеву 16 мая.

Скандалы с пропусками

В то же время супруга певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, сняла и выложила в Instagram видео, как они машиной мчатся по Южному мосту в Киеве. Женщина хвасталась, что они так быстро и беспрепятственно едут, потому что имеют "волшебную бумажку" под названием спецпропуск. И это вроде бы романтический подарок для нее от Павлика.

После этого в соцсетях разгорелся скандал. Блогерша удалила видео, извинилась. Репяхова отметила, что Виктор Павлик не покупал спецпропуск.

На звездные "понты" мгновенно отреагировала полиция Киева. При отработке полученной информации правоохранители пообщались с Павликом и его женой и изъяли спецпропуск. Кроме того, полицейские напомнили им о запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения.

Виктор Павлик и сотрудник полиции Киева. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Также во время полномасштабной войны в скандал попал бывший глава управления патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко. Причиной стал пропуск для проезда по главной площади Лева.

Девушка правоохранителя, София Софранюк, работавшая помощницей депутата Львовского областного совета от фракции "Европейская солидарность", хвасталась "подарком" в соцсетях.

Возмущение общества привело к расследованию и отстранению Пилипенко от должности. Оказалось, что документ этого образца считается недействительным с марта 2021 года, поскольку Львовский городской совет изменил дизайн пропусков.

Пользователи соцсетей отметили, что все эти истории показывают: некоторые украинцы забыли, что в стране продолжается война. И расслабляться в борьбе с оккупантами нельзя.

Напомним, ранее мы писали, как знаменитости отреагировали на ракетные обстрелы столицы 16 мая. Также мы рассказывали, что певица Анна Тринчер пожаловалась на ракетный обстрел оккупантов.