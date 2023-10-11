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Похорон легенди: як прощалися з Ніною Матвієнко

11 жовтня 2023 16:27
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Прощання з Ніною Матвієнко у Києві: фото
Церемонія прощання з Ніною Матвієнко. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У Києві 11 жовтня відбулася церемонія прощання з народною артисткою України Ніною Матвієнко, яка померла 8 жовтня. Попрощатися з легендою української пісні прийшла родина артистки та тисячі шанувальників, серед яких відомі співаки та зірки шоу-бізнесу.

Церемонія прощання — у фото Новини.LIVE.

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Прощання з Ніною Матвієнко розпочалося в Свято-Феодосійському монастирі міста Києва на вулиці Лаврська ще 10 жовтня. У головному храмі пройшло всенічне читання псалтиря за спокій спочилої.

Зранку 11 жовтня українці зібралися біля Національної Філармонії, щоб провести в останню путь співачку. Черга сягала кількасот метрів і налічувала понад тисячу людей.

Похорон Нины Матвиенко
Катафалк під Філармонією. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Черга прощання з Ніною Матвієнко. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Прощання з Ніною Матвієнко. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На церемонії прощання серед присутніх була родина артистки — чоловік, донька Тоня, Арсен Мірзоян, онуки.  

Донька співчки Тоня сказала, що мама просила, аби на її похороні не плакали, а посміхнулися і згадали щось хороше про неї. 

Вона додала, що відчуває присутність мами і радіє, що лишаться її пісні, які будуть памʼяттю про артистку.

"Я хочу подякувати всім людям, які пам'ятають і цінують мою маму. ЇЇ пісня буде звучати вічно", — сказала Тоня Матвієнко. 

Причини смерті сімʼя не назвала. Відомо, що артистку поховають на Звіринецькому кладовищі.

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Донька та зять Ніни Матвієнко. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Донька Ніни Матвієнко Антоніна. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Антоніна Матвієнко на прощанні з мамою. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Фотографії Ніни Матвієнко. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Похорон Нины Матвиенко
Ніну Матвієнко проводжають в останню путь. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Нина Матвиенко
Ніна Митрофанівна Матвієнко. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

"Чому молодь слухала Ніну Митрофанівну? Бо вона сама була дуже молода. Вона коли вперше прийшла до нас на студію, то ми з хлопцями були в такому захваті від того, як вона давала приклад як проживати життя і бути молодим в душі. Вона не боялася експериментів. І хоч в неї був свій стиль, вона була готова дати частинку себе у щось нове і це відкривало її для молоді", — сказав Новини.LIVE співак Дмитро Монатік на церемонії прощання. 

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Монатік на прощанні з Ніною Матвієнко. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Похорон Нины Матвиенко
Прощання з народною артисткою. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вшанувати память легенди української сцени прийщли мер Києва Віталій Кличко, танцівник Амадор Лопес, співак Дмитро Монатік та багато інших. Софії Ротару особисто на похороні не було, але зірка вшанувала пам'ять Ніни Матвієнко великим букетом троянд.

Похорон Нины Матвиенко
Софія Ротару передала вінок на прощання з Ніною Матвієнко. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Похорон Нины Матвиенко
Юрій Рибчинський на прощанні з Ніною Матвієнко. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Похорон Нины Матвиенко
Онука Ніни Матвієнко Уляна. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Похорон Нины Матвиенко
Учасники хору Верьовки на прощанні з Ніною Матвієнко. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Додамо, що Ніна Матвієнко відома як виконавиця народних пісень. У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва вона отримала звання заслуженої, а в 1985-му — народної артистки України. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України.

Жодних подробиць про те, як і коли саме співачка померла невідомо. Пост про смерть матері співачка Тоня Матвієнко опублікувала вранці 8 жовтня. Співачка не дожила буквально два дні до свого 76-річчя.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко випустила пісню, яку не встигла подарувати своїй мамі.

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