Прощание с Ниной Матвиенко в Киеве: фото

Церемония прощания с Ниной Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Киеве 11 октября прошла церемония прощания с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко, которая умерла 8 октября. Проститься с легендой украинской песни пришла семья артистки и тысячи поклонников, среди которых известные певцы и звезды шоу-бизнеса.

Церемония прощания — в фото Новини.LIVE.

Читайте также:

Прощание с Ниной Матвиенко началось в Свято-Феодосийском монастыре Киева на улице Лаврская еще 10 октября. В главном храме прошло всенощное чтение псалтыря за покой усопшей.

Утром 11 октября украинцы собрались возле Национальной Филармонии, чтобы провести в последний путь певицу. Очередь достигала нескольких сот метров и насчитывала более тысячи человек.

Катафалк под Филармонией. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Очередь прощания с Ниной Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Прощание с Ниной Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На церемонии прощания среди присутствующих была семья артистки — муж, дочь Тоня, Арсен Мирзоян, внуки.

Дочь певицы Тоня сказала, что мама просила, чтобы на ее похоронах не плакали, а улыбнулись и вспомнили что-то хорошее о ней.

Она добавила, что чувствует присутствие мамы и радуется, что останутся ее песни, которые будут памятью об артистке.

"Я хочу поблагодарить всех людей, которые помнят и ценят мою маму. Ее песня будет звучать вечно", — сказала Тоня Матвиенко.

Причин смерти семья не назвала. Известно, что артистку похоронят на Зверинецком кладбище.

Дочь и зять Нины Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дочь Нины Матвиенко Антонина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Антонина Матвиенко на прощании с матерью. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Фотографии Нины Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Нину Матвиенко провожают в последний путь. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Нина Митрофановна Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

"Почему молодежь слушала Нину Митрофановну? Она сама была очень молода. Она когда впервые пришла к нам на студию, то мы с ребятами были в таком восторге от того, как она давала пример как проживать жизнь и быть молодым в душе. Она не боялась экспериментов. И хотя у нее был свой стиль, она была готова дать частичку себя во что-то новое и это открывало ее для молодежи", — сказал Новини.LIVE певец Дмитрий Монатик на церемонии прощания.

Монатик на прощании с Ниной Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Прощание с народной артисткой. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Почтить память легенды украинской сцены пришли мэр Киева Виталий Кличко, танцовщик Амадор Лопес, певец Дмитрий Монатик и многие другие. Софии Ротару лично на похоронах не было, но звезда почтила память Нины Матвиенко большим букетом роз.

София Ротару передала венок на прощание с Ниной Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Юрий Рыбчинский на прощании с Ниной Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Внучка Нины Матвиенко Ульяна. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Участники хора Веревки на прощании с Ниной Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Добавим, что Нина Матвиенко известна как исполнительница народных песен. В 1978 году за большой вклад в развитие украинского искусства она получила звание заслуженной, а в 1985 — народной артистки Украины. В 2006 году тогдашний президент Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины.

Никаких подробностей о том, как и когда певица умерла неизвестно. Пост о смерти матери певица Тоня Матвиенко опубликовала утром 8 октября. Певица не дожила буквально два дня до своего 76-летия.

Напомним, Тоня Матвиенко выпустила песню, которую не успела подарить своей маме.