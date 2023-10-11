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Похороны легенды: как прощались с Ниной Матвиенко

11 октября 2023 16:27
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Прощание с Ниной Матвиенко в Киеве: фото
Церемония прощания с Ниной Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Киеве 11 октября прошла церемония прощания с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко, которая умерла 8 октября. Проститься с легендой украинской песни пришла семья артистки и тысячи поклонников, среди которых известные певцы и звезды шоу-бизнеса.

Церемония прощания — в фото Новини.LIVE.

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Прощание с Ниной Матвиенко началось в Свято-Феодосийском монастыре Киева на улице Лаврская еще 10 октября. В главном храме прошло всенощное чтение псалтыря за покой усопшей.

Утром 11 октября украинцы собрались возле Национальной Филармонии, чтобы провести в последний путь певицу. Очередь достигала нескольких сот метров и насчитывала более тысячи человек.

Похороны Нины Матвиенко
Катафалк под Филармонией. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
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Очередь прощания с Ниной Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
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Прощание с Ниной Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На церемонии прощания среди присутствующих была семья артистки — муж, дочь Тоня, Арсен Мирзоян, внуки.

Дочь певицы Тоня сказала, что мама просила, чтобы на ее похоронах не плакали, а улыбнулись и вспомнили что-то хорошее о ней.

Она добавила, что чувствует присутствие мамы и радуется, что останутся ее песни, которые будут памятью об артистке.

"Я хочу поблагодарить всех людей, которые помнят и ценят мою маму. Ее песня будет звучать вечно", — сказала Тоня Матвиенко.

Причин смерти семья не назвала. Известно, что артистку похоронят на Зверинецком кладбище.

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Дочь и зять Нины Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
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Дочь Нины Матвиенко Антонина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
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Антонина Матвиенко на прощании с матерью. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
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Фотографии Нины Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Похороны Нины Матвиенко
Нину Матвиенко провожают в последний путь. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Нина Матвиенко
Нина Митрофановна Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

"Почему молодежь слушала Нину Митрофановну? Она сама была очень молода. Она когда впервые пришла к нам на студию, то мы с ребятами были в таком восторге от того, как она давала пример как проживать жизнь и быть молодым в душе. Она не боялась экспериментов. И хотя у нее был свой стиль, она была готова дать частичку себя во что-то новое и это открывало ее для молодежи", — сказал Новини.LIVE певец Дмитрий Монатик на церемонии прощания.

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Монатик на прощании с Ниной Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Похороны Нины Матвиенко
Прощание с народной артисткой. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Почтить память легенды украинской сцены пришли мэр Киева Виталий Кличко, танцовщик Амадор Лопес, певец Дмитрий Монатик и многие другие. Софии Ротару лично на похоронах не было, но звезда почтила память Нины Матвиенко большим букетом роз.

Похороны Нины Матвиенко
София Ротару передала венок на прощание с Ниной Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Похороны Нины Матвиенко
Юрий Рыбчинский на прощании с Ниной Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Похороны Нины Матвиенко
Внучка Нины Матвиенко Ульяна. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Похороны Нины Матвиенко
Участники хора Веревки на прощании с Ниной Матвиенко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Добавим, что Нина Матвиенко известна как исполнительница народных песен. В 1978 году за большой вклад в развитие украинского искусства она получила звание заслуженной, а в 1985 — народной артистки Украины. В 2006 году тогдашний президент Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины.

Никаких подробностей о том, как и когда певица умерла неизвестно. Пост о смерти матери певица Тоня Матвиенко опубликовала утром 8 октября. Певица не дожила буквально два дня до своего 76-летия.

Напомним, Тоня Матвиенко выпустила песню, которую не успела подарить своей маме.

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