Сотні людей з квітами: у центрі Києва прощаються з Ніною Матвієнко

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

8 жовтня пішла з життя Народна артистка України та співачка Ніна Матвієнко. Сьогодні сотні людей у Києві прийшли попрощатися з легендою української сцени.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Прощання з Ніною Матвієнко розпочалося в Свято-Феодосійському монастирі міста Києва на вулиці Лаврська ще вчора. У головному храмі пройшло всенічне читання псалтиря за спокій спочилої.

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Танцівник Амадор Лопес прийшов провести в останню путь співачку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Співак Дмитро Монатік з дружиною прийшли провести в останню путь співачку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Донька Ніни Матвієнко, Тоня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Донька Ніни Матвієнко, Тоня, з чоловіком Арсеном Мірзояном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зранку українці зібралися біля Національної Філармонії, щоб провести в останню путь співачку. Серед присутніх мер Києва Віталій Кличко.

Донька співчки, Тоня, сказала, що мама просила аби на її похороні не плакали, а посміхнулися і згадали щось хороше про неї. Тоня додала, що відчуває присутність мами і радіє, що лишаться її пісні, які будуть памʼяттю про артистку.

Причини смерті сімʼя не назвала, подякували всім, що прийшли і що памʼятатимуть Ніну Матвієнко.

Ніна Матвієнко відома як виконавиця народних пісень. У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва вона отримала звання заслуженої, а в 1985-му — народної артистки України. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України.

Жодних подробиць про те, як і коли саме співачка померла невідомо. Пост про смерть матері співачка Тоня Матвієнко опублікувала вранці 8 жовтня. Співачка не дожила буквально два дні до свого 76-річчя.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко випустила пісню, яку не встигла подарувати своїй мамі.

Раніше онука Матвієнко, схожа не неї як дві краплі, розповіла, якою була бабуся.