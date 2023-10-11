Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Сотні людей з квітами: у центрі Києва прощаються з Ніною Матвієнко arrow

Сотні людей з квітами: у центрі Києва прощаються з Ніною Матвієнко

11 жовтня 2023 11:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сотні людей з квітами: у центрі Києва прощаються з Ніною Матвієнко
Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

8 жовтня пішла з життя Народна артистка України та співачка Ніна Матвієнко. Сьогодні сотні людей у Києві прийшли попрощатися з легендою української сцени.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Прощання із зіркою української сцени   

Прощання з Ніною Матвієнко розпочалося в Свято-Феодосійському монастирі міста Києва на вулиці Лаврська ще вчора. У головному храмі пройшло всенічне читання псалтиря за спокій спочилої.

 

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Ігор Кузнєцов
Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

 

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Ігор Кузнєцов
Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

 

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Ігор Кузнєцов
Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

 

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Ігор Кузнєцов
Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

 

 

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Ігор Кузнєцов
Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

 

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Ігор Кузнєцов
Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

 

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Ігор Кузнєцов
Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

 

Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Ігор Кузнєцов
Прощання з Ніною Матвієнко у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

 

Танцівник Амадор Лопес прийшов провести в останню путь співачку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Танцівник Амадор Лопес прийшов провести в останню путь співачку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

 

Співак Дмитро Монатік з дружиною прийшли провести в останню путь співачку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Співак Дмитро Монатік з дружиною прийшли провести в останню путь співачку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

 

Донька Ніни Матвієнко, Тоня. Фото: Ігор Кузнєцов
Донька Ніни Матвієнко, Тоня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

 

Донька Ніни Матвієнко, Тоня, з чоловіком Арсеном Мірзояном. Фото: Ігор Кузнєцов
Донька Ніни Матвієнко, Тоня, з чоловіком Арсеном Мірзояном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зранку українці зібралися біля Національної Філармонії, щоб провести в останню путь співачку. Серед присутніх мер Києва Віталій Кличко.

Донька співчки, Тоня, сказала, що мама просила аби на її похороні не плакали, а посміхнулися і згадали щось хороше про неї. Тоня додала, що відчуває присутність мами і радіє, що лишаться її пісні, які будуть памʼяттю про артистку.

Причини смерті сімʼя не назвала, подякували всім, що прийшли і що памʼятатимуть Ніну Матвієнко. 

Ніна Матвієнко відома як виконавиця народних пісень. У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва вона отримала звання заслуженої, а в 1985-му — народної артистки України. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України.

Жодних подробиць про те, як і коли саме співачка померла невідомо. Пост про смерть матері співачка Тоня Матвієнко опублікувала вранці 8 жовтня. Співачка не дожила буквально два дні до свого 76-річчя.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко випустила пісню, яку не встигла подарувати своїй мамі.

Раніше онука Матвієнко, схожа не неї як дві краплі, розповіла, якою була бабуся.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз