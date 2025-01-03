В сети "похоронили" Олю Полякову — СМИ распространяют фейки ради кликбейта

Украинская певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

В сети и новостные интернет-ресурсы распространяют информацию, что с певицей Олей Поляковой произошла трагедия. Информация подается искаженной, ведь с артисткой все хорошо.

Редакция Новини.LIVE рассказывает детали.

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В результате российской атаки по Киеву 1 января был разрушен жилой дом в Печерском районе столицы. По соседству с местом происшествия живет и певица Оля Полякова. В первый день года артистка поделилась этой ошеломляющей информацией, однако заверила, что с ней все хорошо.

Однако, в сети в течение дня начали распространять информацию, мол, с артисткой случилось что-то трагическое. Это искаженная информация для увеличения кликбейта.

"Только сейчас сообщили. К сожалению, Оля Полякова... Во время последнего попадания в дом в Киеве...", — пишут фейковые сообщения в сети.

Фейк про Олю Полякову. Фото: скриншот

Фейки про Олю Полякову. Фото: скриншот

Фейковое сообщение об Оле Поляковой. Фото: скриншот

Напомним,как отреагировала Оля Полякова на российскую атаку первого января. Также мы рассказывали, что певица хотела попасть на Евровидение и готовила конкурсную песню.