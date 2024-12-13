Скандал в Букингемском дворце – пьяная горничная напала на персонал бара

Букингемский дворец Фото: Reuters

Работница Букингемского дворца, вероятно, горничная, была арестована после массовой драки. Женщина устроила дебош во время рождественской вечеринки для персонала.

Об этом пишет The Sun.

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Как сообщается, сотрудница Букингемского дворца была арестована после того, как рождественская вечеринка "вышла из-под контроля" и привела к драке.

По сообщениям, в бар All Bar One в Лондоне вызвали полицию. Сотрудница, которую взяли на работу горничной, напала на администратора и разбила бокалы. Несмотря на попытки охраны успокоить ее, женщина продолжала бросаться стаканам.

Нарушительница была арестована за нанесение телесных повреждений в состоянии алкогольного опьянения и нарушение общественного порядка. Спустя почти 24 часа ее отпустили, она заплатила штраф.

"Я никогда не видел, чтобы человек так сходил с ума во время ночной гулянки", — отметил один из свидетелей.

Представитель Букингемского дворца заявил, что было начато внутреннее расследование в отношении нарушительницы.

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