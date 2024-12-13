Скандал в Букингемском дворце – пьяная горничная напала на персонал бара

Горничную Букингемского дворца арестовали после пьяного дебоша
Работница Букингемского дворца, вероятно, горничная, была арестована после массовой драки. Женщина устроила дебош во время рождественской вечеринки для персонала.
Об этом пишет The Sun.
Скандал в Букингемском дворце
Как сообщается, сотрудница Букингемского дворца была арестована после того, как рождественская вечеринка "вышла из-под контроля" и привела к драке.
По сообщениям, в бар All Bar One в Лондоне вызвали полицию. Сотрудница, которую взяли на работу горничной, напала на администратора и разбила бокалы. Несмотря на попытки охраны успокоить ее, женщина продолжала бросаться стаканам.
Нарушительница была арестована за нанесение телесных повреждений в состоянии алкогольного опьянения и нарушение общественного порядка. Спустя почти 24 часа ее отпустили, она заплатила штраф.
"Я никогда не видел, чтобы человек так сходил с ума во время ночной гулянки", — отметил один из свидетелей.
Представитель Букингемского дворца заявил, что было начато внутреннее расследование в отношении нарушительницы.
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