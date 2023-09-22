Полякова презентувала новий кліп, який зняв Алан Бадоєв

Співачка Оля Полякова. Скриншот: YouTube/PolyakovaOfficial

П’ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. Співачка Оля Полякова представила кліп на пісню авторки та композиторки Ольги Бажани "У твоїх обіймах". Режисером нового відео став Алан Бадоєв.

Кліп з’явився на офіційному YouTube-каналі Олі Полякової.

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Нова робота Бадоєва виконана у мінімалістичному стилі й сповнена драматичного символізму. Ця робота стала першою зйомкою Алана з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. Але не першим релізом. До цього вийшов кліп Барських та Дорофєєвої на пісню "Ритми".

На початку нового кліпу глядач бачить тендітну Полякову на безмежному ліжку, яке за кілька секунд поглинає воронка. Героїня співачки, не жаліючи сил, намагається вибратися з пастки, і коли їй це нарешті вдається, йде шукати свого коханого чоловіка на полі бою.

За словами Алана Бадоєва, порожнє ліжко в кліпі є алегорією на самотність української жінки, яку з чоловіком розлучила війна. Історія покликана надихнути не тільки українок, які чекають своїх чоловіків з війни, але й самих військових, які завжди мають пам'ятати, що без них життя коханих людей перетворюється на пустелю.

"Зйомки проходили під Києвом влітку. Спеціально для цього режисерська команда викопала в полі велику вирву в вигляді воронки від авіабомби. У кадрі я працювала без допомоги дублерів, виконуючи складні задачі режисера", — прокоментувала прем’єру Полякова.

Фрагмент нового кліпу Олі Полякової. Скриншот: YouTube/PolyakovaOfficial

В описі під відео йдеться, що пісня "У твоїх обіймах", як і нова відеоробота Полякової, демонструють ті зміни, які відбулись у творчості та образі самої артистки. Її імідж став більш виваженим, а пісні набули глибинних сенсів.

"Історія про сновидіння української жінки народилася миттєво. Сьогодні багато хто чекає своїх чоловіків з фронту. Я переконаний, що уві сні вони зустрічаються з ними, шукають їх на полі бою, подумки стають ангелами-охоронцями своїх коханих. Я Олю одразу попередив, що це буде дуже складний кліп, як емоційно, так і фізично. Усе, що глядач бачить у кадрі, є абсолютно реальним", — розповів Бадоєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова та захисник "Азовсталі" допомогли відбудувати понівечений окупантами дитсадок. Також ми розповідали, що Антон Вельбой презентував перший кліп після скандалу з продюсерами під новим ім'ям.