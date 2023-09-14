Антон Вельбой презентував перший кліп після скандалу з продюсерами під новим ім'ям

Співак Антон Вельбой. Фото: Google

Після припинення співпраці з продюсерами, молодий співак Антон Вельбой продовжує не тільки виконувати хіти під новим сценічним ім’ям Anton Velboy замість Wellboy. Артист презентував першу пісню та кліп на неї, до якої не приклав рук лейбл PapaMusic.

Відповідне відео з’явилось на новоствореному YouTube-каналі Антона.

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Подробиці

Антон презентував свій перший сингл та кліп "Люди на Землі". За словами 23-річного артиста, трек є проявом співчуття та розуміння людей, які були змушені покинути рідну домівку та тих хто залишився, але не може себе віднайти.

"Щохвилини 24 особи залишають рідні місця через стихійні лиха, техногенні катастрофи, війни, переслідування чи страх за своє життя. "Немов у ванній павутинка" — стан сьогодення, через який проходять більшість українці з точки зору травми, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії в Україну, невпевненості щодо майбутнього та руйнування нормального життя. В контексті війни, ми повинні бути сповнені рішучості та не дозволити цій травмі визначати, ким ми є, або диктувати наше майбутнє", — прокоментував прем’єру Вельбой.

Музикант наголошує, що попри всі труднощі, він продовжить рухатися вперед, адже навчився завжди бути позитивним. Продюсером кліпу зазначено Марту Останкову, з якою в лейбла PapaMusic був відкритий конфлікт.

Водночас колишні продюсери співака все ще збираються вирішувати питання в правовому полі (суд). Однією з причин є те, що Антон продовжує заробляти на піснях, які належать лейблу. За словами продюсера Євгена Тріплова, за два роки в проєкт Wellboy було інвестовано як мінімум 200 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що треки Артема Пивоварова та Макса Барських вивчатимуть у шкільній програмі. Також ми розповідали, що Павло Зібров та Андрій Кравченко переспівали душевний хіт 1990-х років.