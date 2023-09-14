Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Антон Вельбой презентував перший кліп після скандалу з продюсерами під новим ім'ям arrow

Антон Вельбой презентував перший кліп після скандалу з продюсерами під новим ім'ям

14 вересня 2023 11:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Антон Вельбой презентував перший кліп після скандалу з продюсерами під новим ім'ям
Співак Антон Вельбой. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після припинення співпраці з продюсерами, молодий співак Антон Вельбой продовжує не тільки виконувати хіти під новим сценічним ім’ям Anton Velboy замість Wellboy. Артист презентував першу пісню та кліп на неї, до якої не приклав рук лейбл PapaMusic.

Відповідне відео з’явилось на новоствореному YouTube-каналі Антона. 

Читайте також:

Подробиці

Антон презентував свій перший сингл та кліп "Люди на Землі". За словами 23-річного артиста, трек є проявом співчуття та розуміння людей, які були змушені покинути рідну домівку та тих хто залишився, але не може себе віднайти. 

"Щохвилини 24 особи залишають рідні місця через стихійні лиха, техногенні катастрофи, війни, переслідування чи страх за своє життя. "Немов у ванній павутинка" — стан сьогодення, через який проходять більшість українці з точки зору травми, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії в Україну, невпевненості щодо майбутнього та руйнування нормального життя.  В контексті війни, ми повинні бути сповнені рішучості та не дозволити цій травмі визначати, ким ми є, або диктувати наше майбутнє", прокоментував прем’єру Вельбой.

Музикант наголошує, що попри всі труднощі, він продовжить рухатися вперед, адже навчився завжди бути позитивним. Продюсером кліпу зазначено Марту Останкову, з якою в лейбла PapaMusic був відкритий конфлікт.

Водночас колишні продюсери співака все ще збираються вирішувати питання в правовому полі (суд). Однією з причин є те, що Антон продовжує заробляти на піснях, які належать лейблу.  За словами продюсера Євгена Тріплова, за два роки в проєкт Wellboy було інвестовано як мінімум 200 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що треки Артема Пивоварова та Макса Барських вивчатимуть у шкільній програмі. Також ми розповідали, що Павло Зібров та Андрій Кравченко переспівали душевний хіт 1990-х років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Підбитий "Мінськ": наслідки ракетної атаки на Севастополь

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз