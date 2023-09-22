Полякова представила новый клип, который снял Алан Бадоев

Певица Оля Полякова. Скриншот: YouTube/PolyakovaOfficial

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Певица Оля Полякова представила клип на песню автора и композитора Ольги Бажаны "У твоїх обіймах". Режиссером нового видео стал Алан Бадоев.

Клип появился на официальном YouTube-канале Оли Поляковой.

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Новая работа Бадоева выполнена в минималистическом стиле и полна драматического символизма. Эта работа стала первой съемкой Алана с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Но не первым релизом. До этого вышел клип Барских и Дорофеевой на песню "Ритми".

В начале нового клипа зритель видит хрупкую Полякову на безграничной кровати, которую через несколько секунд поглощает воронка. Героиня певицы, не жалея сил, пытается выбраться из ловушки, и когда ей это, наконец, удается, идет искать своего любимого мужчину на поле боя.

По словам Алана Бадоева, пустая кровать в клипе является аллегорией на одиночество украинской женщины, которую с мужчиной разлучила война. История призвана вдохновить не только украинок, ожидающих своих мужчин с войны, но и самих военных, которые всегда должны помнить, что без них жизнь любимых людей превращается в пустыню.

"Съемки проходили под Киевом летом. Специально для этого режиссерская команда выкопала в поле большую воронку в виде воронки от авиабомбы. В кадре я работала без помощи дублеров, выполняя сложные задачи режиссера", — прокомментировала премьеру Полякова.

Фрагмент нового клипа Оли Поляковой. Скриншот: YouTube/PolyakovaOfficial

В описании под видео говорится, что песня "У твоїх обіймах", как и новая видеоработа Поляковой, демонстрируют те изменения, которые произошли в творчестве и образе самой артистки. Ее имидж стал более взвешенным, а песни приобрели глубинные смыслы.

"История о сновидениях украинской женщины родилась мгновенно. Сегодня многие ждут своих мужчин с фронта. Я убежден, что во сне они встречаются с ними, ищут их на поле боя, мысленно становятся ангелами-хранителями своих любимых. Я Олю сразу предупредил, что это будет очень сложный клип, как эмоционально, так и физически. Все, что зритель видит в кадре, абсолютно реально", — рассказал Бадоев.

Напомним, ранее мы писали, что Полякова и защитник "Азовстали" помогли отстроить поврежденный оккупантами детсад. Также мы рассказывали, что Антон Вельбой представил первый клип после скандала с продюсерами под новым именем.