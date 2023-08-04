Полякова привітала Арестовича з днем народження: каже, що не жартує
Вчора, 3 серпня, день народження святкував колишній радник Офісу Президента, а нині засновник і викладач школи мислення Олексій Арестович. Автору культової фрази "2-3 тижні" виповнилось 48 років. У своїх соцмережах він зробив десятки репостів публікацій своїх шанувальниць. Теплі слова політичному експерту залишила й співачка Оля Полякова.
Відповідна сторіз з’явилась в її Instagram.
Привітання на межі фолу
Виконавиця хіта "Королева ночі" побажала імениннику та всім українцям здоров’я, щастя та миру. Полякова зізналась, що вечорами й досі "проводить" час з Арестовичем.
"Вже півтора року на ніч тільки з Вами. Ви врятували мільйони людей від неврозу. І я не жартую. Дякую", — написала Оля.
Полякова не раз у своїх інтерв’ю розповідала, що в перші місяці війни саме відеоетери Арестовича допомагали їй залишатися бадьорою. Білявка зазначила, що почала краще спати завдяки вечірнім програмам експерта.
"У мене раніше були величезні проблеми зі сном. Я закачувала купу різних застосунків із мантрами, медитаціями — нічого не допомагало. Лише Арестович на ніч. Я клянуся, хрест даю: випиваю таблетку мелатоніну, вмикаю Арестовича і засинаю. Якоїсь миті я навіть перестаю розуміти, що він каже. Але як він це каже! Він мене заколисує. І це найкраще для мене снодійне", — розповідала напередодні Полякова.
Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведучий Олексій Суханов жорстко відповів Арестовичу на слова про вбитого росіянина. Також ми розповідали, що Олю Полякову захейтили за фотошоп знімків старшої доньки в купальнику.