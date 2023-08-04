Полякова привітала Арестовича з днем народження: каже, що не жартує

Співачка Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Вчора, 3 серпня, день народження святкував колишній радник Офісу Президента, а нині засновник і викладач школи мислення Олексій Арестович. Автору культової фрази "2-3 тижні" виповнилось 48 років. У своїх соцмережах він зробив десятки репостів публікацій своїх шанувальниць. Теплі слова політичному експерту залишила й співачка Оля Полякова.

Відповідна сторіз з’явилась в її Instagram.

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Виконавиця хіта "Королева ночі" побажала імениннику та всім українцям здоров’я, щастя та миру. Полякова зізналась, що вечорами й досі "проводить" час з Арестовичем.

"Вже півтора року на ніч тільки з Вами. Ви врятували мільйони людей від неврозу. І я не жартую. Дякую", — написала Оля.

Полякова не раз у своїх інтерв’ю розповідала, що в перші місяці війни саме відеоетери Арестовича допомагали їй залишатися бадьорою. Білявка зазначила, що почала краще спати завдяки вечірнім програмам експерта.

"У мене раніше були величезні проблеми зі сном. Я закачувала купу різних застосунків із мантрами, медитаціями — нічого не допомагало. Лише Арестович на ніч. Я клянуся, хрест даю: випиваю таблетку мелатоніну, вмикаю Арестовича і засинаю. Якоїсь миті я навіть перестаю розуміти, що він каже. Але як він це каже! Він мене заколисує. І це найкраще для мене снодійне", — розповідала напередодні Полякова.

Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведучий Олексій Суханов жорстко відповів Арестовичу на слова про вбитого росіянина. Також ми розповідали, що Олю Полякову захейтили за фотошоп знімків старшої доньки в купальнику.