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Олю Полякову захейтили за те, що вона відфотошопила старшу доньку в купальнику

3 серпня 2023 07:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Олю Полякову захейтили за те, що вона відфотошопила старшу доньку в купальнику
Співачка Оля Полякова з донькою Машею. Фото: Instagram/polyakovamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Оля Полякова разом з 18-річною донькою Машею відпочивають в Італії. Зіркові дівчати проходять детокс програму в одному з найвідоміших спа-готелів країни неподалік від Риму. Полякова опублікувала серію фотографій з донькою, на яких вони позують біля басейну в однакових спільних купальниках. Втім в коментарях співачку захейтили. 

Новини.LIVE розкаже детальніше.

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Подібні підбірки Полякова часто публікувала з донькою під час пляжного відпочинку за кордоном. Співачка вирішила відновити традицію. Втім на тлі нещодавнього скандалу з Марією, коли одна з журналісток онлайн-медіа публічно висміяла дівчину за її фігуру під час зайняття спортом, підписники Олі детально роздивились свіжі фото та не могли не помітити фотошоп.

  • Я б сказала все супер, але на жаль сама Оля не приймає свою доньку такою як вона є. Приймала б її, то плитка біля басейну б не попливла. Навіщо фотошопити? Вона і так гарна
  • Олю-Олю, вам обом треба на якусь психотерапію йти. То що за надувні жінки? Останнє фото — ви хоч на нього дивилися? Що там нафотошопили, я не знаю, але Машу наче життя зігнуло. Нехай, Ви, Олю, вже звикла до життя на показуху, але для чого це нав'язували Маші? 
  • Сприймайте свою дитину як вона є ! Маша гарна дівчина, не бійтеся осуду якщо десь в неї є животик ! Ми всі не ідеальні. Тільки навіщо фотошопити
  • На кожній фотці так видно фотошоп

Сама Полякова заявила у своїх сторіз, що  фотошоп не використовувала. 

"Ну що там, мої дорогенькі, підгорає у вас на мій пост? Фотошопи шукаєте? Не шукайте. Його там нема", — підсумувала артистка. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі Барбіманії Оля Полякова презентувала власну співучу ляльку. Також ми розповідали, що Полякова написала про свою куму, яка служить в ЗСУ.

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