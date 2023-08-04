Полякова поздравила Арестовича с днем рождения: говорит, что не шутит

Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Вчера, 3 августа, день рождения праздновал бывший советник Офиса Президента, а ныне основатель и преподаватель школы мышления Алексей Арестович. Автору культовой фразы "2-3 недели" исполнилось 48 лет. В своих соцсетях он сделал десятки репостов публикаций своих поклонниц. Теплые слова оставила политическому эксперту и певица Оля Полякова.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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Исполнительница хита "Королева ночи" пожелала имениннику и всем украинцам здоровья, счастья и мира. Полякова призналась, что по вечерам до сих пор "проводит" время с Арестовичем.

"Уже полтора года на ночь только с Вами. Вы спасли миллионы людей от невроза. И я не шучу. Спасибо", — написала Оля.

Полякова не раз в своих интервью рассказывала, что в первые месяцы войны именно видео эфиры Арестовича помогали ей оставаться бодрой. Блондинка отметила, что стала лучше спать благодаря вечерним программам эксперта.

"У меня раньше были огромные проблемы со сном. Я закачивала кучу разных приложений с мантрами, медитациями — ничего не помогало. Только Арестович на ночь. Я клянусь, крест даю: выпиваю таблетку мелатонина, включаю Арестовича и засыпаю. В какой-то момент я даже перестаю понимать, что он говорит. Но как он это говорит! Он меня убаюкивает. И это лучшее для меня снотворное", — рассказывала накануне Полякова.

Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Напомним, ранее мы писали, что телеведущий Алексей Суханов жестко ответил Арестовичу на слова об убитом россиянине. Также мы рассказывали, что Олю Полякову захейтили за фотошоп снимков старшей дочери в купальнике.