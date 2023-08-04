Полякова поздравила Арестовича с днем рождения: говорит, что не шутит
Вчера, 3 августа, день рождения праздновал бывший советник Офиса Президента, а ныне основатель и преподаватель школы мышления Алексей Арестович. Автору культовой фразы "2-3 недели" исполнилось 48 лет. В своих соцсетях он сделал десятки репостов публикаций своих поклонниц. Теплые слова оставила политическому эксперту и певица Оля Полякова.
Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.
Приветствие на грани фола
Исполнительница хита "Королева ночи" пожелала имениннику и всем украинцам здоровья, счастья и мира. Полякова призналась, что по вечерам до сих пор "проводит" время с Арестовичем.
"Уже полтора года на ночь только с Вами. Вы спасли миллионы людей от невроза. И я не шучу. Спасибо", — написала Оля.
Полякова не раз в своих интервью рассказывала, что в первые месяцы войны именно видео эфиры Арестовича помогали ей оставаться бодрой. Блондинка отметила, что стала лучше спать благодаря вечерним программам эксперта.
"У меня раньше были огромные проблемы со сном. Я закачивала кучу разных приложений с мантрами, медитациями — ничего не помогало. Только Арестович на ночь. Я клянусь, крест даю: выпиваю таблетку мелатонина, включаю Арестовича и засыпаю. В какой-то момент я даже перестаю понимать, что он говорит. Но как он это говорит! Он меня убаюкивает. И это лучшее для меня снотворное", — рассказывала накануне Полякова.
Напомним, ранее мы писали, что телеведущий Алексей Суханов жестко ответил Арестовичу на слова об убитом россиянине. Также мы рассказывали, что Олю Полякову захейтили за фотошоп снимков старшей дочери в купальнике.