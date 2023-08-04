Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Полякова поздравила Арестовича с днем рождения: говорит, что не шутит arrow

Полякова поздравила Арестовича с днем рождения: говорит, что не шутит

4 августа 2023 07:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Полякова поздравила Арестовича с днем рождения: говорит, что не шутит
Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Вчера, 3 августа, день рождения праздновал бывший советник Офиса Президента, а ныне основатель и преподаватель школы мышления Алексей Арестович. Автору культовой фразы "2-3 недели" исполнилось 48 лет. В своих соцсетях он сделал десятки репостов публикаций своих поклонниц. Теплые слова оставила политическому эксперту и певица Оля Полякова.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

Читайте также:

Приветствие на грани фола

Исполнительница хита "Королева ночи" пожелала имениннику и всем украинцам здоровья, счастья и мира. Полякова призналась, что по вечерам до сих пор "проводит" время с Арестовичем.

"Уже полтора года на ночь только с Вами. Вы спасли миллионы людей от невроза. И я не шучу. Спасибо", — написала Оля.

Полякова не раз в своих интервью рассказывала, что в первые месяцы войны именно видео эфиры Арестовича помогали ей оставаться бодрой. Блондинка отметила, что стала лучше спать благодаря вечерним программам эксперта.

"У меня раньше были огромные проблемы со сном. Я закачивала кучу разных приложений с мантрами, медитациями — ничего не помогало. Только Арестович на ночь. Я клянусь, крест даю: выпиваю таблетку мелатонина, включаю Арестовича и засыпаю. В какой-то момент я даже перестаю понимать, что он говорит. Но как он это говорит! Он меня убаюкивает. И это лучшее для меня снотворное", — рассказывала накануне Полякова.

Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Напомним, ранее мы писали, что телеведущий Алексей Суханов жестко ответил Арестовичу на слова об убитом россиянине. Также мы рассказывали, что Олю Полякову захейтили за фотошоп снимков старшей дочери в купальнике.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз