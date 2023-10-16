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Полякова прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі ексчиновників у Львові

16 жовтня 2023 19:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Полякова прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі ексчиновників у Львові
Співачка Оля Полякова. Скриншот: Instagram/polyakovamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні на Львівщині помпезне весілля на 500 гостей відгуляли колишній прокурор Ростислав Ільницький та співробітниця ДБР Роксолана Москва. На сцені виступали Олександр Пономарьов, Михайло Хома (DZIDZIO), "Дзвони сонця" та Оля Полякова. Остання поки що єдина, хто прокоментувала хейт.

Відповідне відео з’явилось в соцмережах Полякової.

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За словами Полякової, їй не подобається вся ця ситуація. Але вона продовжує працювати: як за гроші, так і на благодійній основі. У п’ятихвилинному відео співачка декілька разів зауважила: вона розважає людей, а не займається перевірками доходу своїх замовників. 

"Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюсь походженням доходом замовників своїх виступів, що я взагалі знаю, хто вони? Що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені надають таку інформацію? Окрім папірця, де написані імена іменинників або наречених, мені більше не додають інформації. Мені цікаво добре зробити свою роботу. І це точно не аудит, і не розслідування, звідки в них гроші. На це є спеціальні органи, які повинні це робити. Але вони чомусь не роблять свою роботу, а винуваті артисти", зауважила Полякова. 

Полякова запевняє, що за свої доходи вона може відповісти. А замовники, яких наймала держава, повинні звітувати, за словами Олі, перед владою. 

"То, може, влада відповість мені і всім нам, звідки в цих людей гроші?... Я точно знаю, що якщо хтось вкрав, то він повинен бути покараний. Але чомусь ніхто нікого не карає, не судить, не саджає, не починає кримінальні провадження. А я маю відповідати на запитання, на які не маю відповідати".

Співачка також запропонувала створити сайт типу "Миротворця", аби умовно артисти знали, в кого можна виступати на весіллі, а в кого ні. Однак таким людям, на думку Олі, не можна надавати всі послуги, зокрема продаж пального.

"А якщо раптом, одного разу, вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього, якби я була Робін Гудом. Беру в поганих — віддаю хорошим", — підсумувала співачка.

Чимало знаменитостей поставили лайк відео Полякової. Серед них, зокрема, телеведучий Юрій Горбунов, шоувумен Маша Єфросиніна, режисер Алан Бадоєв, реперка alyona alyona та інші. Щодо користувачів соцмереж, то їхні думки з цього приводу різняться. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова шокувала наслідками невдалої лікарської процедури. Також ми розповідали, що Полякова презентувала новий кліп, який зняв Алан Бадоєв.

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