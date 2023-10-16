Полякова прокомментировала свое выступление на скандальной свадьбе экс-чиновников во Львове

Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Накануне на Львовщине помпезную свадьбу на 500 гостей отыграли бывший прокурор Ростислав Ильницкий и сотрудница ГБР Роксолана Москва. На сцене выступали Александр Пономарев, Михаил Хома (DZIDZIO), "Дзвони сонця" и Оля Полякова. Последняя пока единственная, кто прокомментировала хейт.

Соответствующее видео появилось в соцсетях Поляковой.

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По словам Поляковой, ей не нравится вся эта ситуация. Но она продолжает работать как за деньги, так и на благотворительной основе. В пятиминутном видео певица несколько раз отметила: она развлекает людей, а не занимается проверками дохода своих заказчиков.

"Неужели кто-то из вас серьезно думает, что я интересуюсь происхождением доходом заказчиков своих выступлений, что я вообще знаю кто они? Что я интересуюсь их должностями, профессиями? Неужели вы думаете, что мне предоставляют такую информацию? Кроме бумажки, где написаны имена именинников или молодоженов, мне больше не добавляют информации. Мне интересно хорошо сделать свою работу. И это точно не аудит, и не расследование, откуда у них деньги. На это есть специальные органы, которые должны это делать. Но они почему-то не делают свою работу, а виноваты артисты", — отметила Полякова.

Полякова уверяет, что за свои доходы она может ответить. А заказчики, которых нанимало государство, должны отчитываться, по словам Оли, перед властью.

"Так, может, власть ответит мне и всем нам, откуда у этих людей деньги?... Я точно знаю, что если кто-то украл, то он должен быть наказан. Но почему никто никого не наказывает, не судит, не сажает, не начинает уголовные производства. А я должна отвечать на вопросы, на которые не должна отвечать".

Певица также предложила создать сайт типа "Миротворца", чтобы условно артисты знали, у кого можно выступать на свадьбе, а у кого нет. Однако таким людям, по мнению Оли, нельзя предоставлять все услуги, в частности, продажу горючего.

"А если вдруг, однажды, вам будет казаться, что кто-то плохой заплатил мне за мою работу, то относитесь к этому, будто я Робин Гуд. Беру у плохих — отдаю хорошим", — подытожила певица.

Многие знаменитости поставили лайк видео Поляковой. Среди них, в частности, телеведущий Юрий Горбунов, шоувумен Маша Ефросинина, режиссер Алан Бадоев, рэперша alyona alyona и другие. Что касается пользователей соцсетей, то их мнения по этому поводу разнятся.

Напомним, ранее мы писали, что Полякова шокировала последствиями неудачной врачебной процедуры. Также мы рассказывали, что Полякова представила новый клип, который снял Алан Бадоев.