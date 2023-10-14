Полякова шокувала наслідками невдалої лікарської процедури: фото

Співачка Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова приголомшила друзів та підписників у соцмережах невеликим відео, на якому показала свою руку. На ній величезна гематома та синець.

В сторіз свого Instagram Полякова розповіла, що стало причиною проблем з кінцівкою.

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Артистці, яка днями презентувала в столиці унікальну моновиставу "Моє коріння", минулого тижня виявляється зробили внутрішньовенну ін’єкцію. Але вона виявилась невдалою. Поляковій довелося повертатися до Львова, де фахівці робили маніпуляцію.

"Сьогодні я знову у Львові. Мені її розчавили в тепер все буде добре", — підсумувала Полякова.

Гематома на руці Олі Полякової. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

За три дні Полякова має знову вийти на сцену столичного "Палацу України". З 17 по 22 жовтня артистка відіграє п’ять шоу. Співачка у власній інтерпретації виконає такі композиції, як "Ой на горі два дубки", "Чом ти не прийшов?", "Горіла сосна".

"На вас чекає не тільки легендарна українська народна музика, а й знайомство з обрядами та звичаями нашого народу, які пов'язані з українським фольклором", — йдеться в описі шоу.

Нагадаємо, раніше ми писали, як психолог зіпсував стосунки Полякової з її мамою. Також ми розповідали, що продюсер співачки Михайло Ясинський, схуд на 15 кілограмів.