Оля Полякова раскрыла свои секреты красоты — советы от звезды

Украинская певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Сегодня, 17 января, украинская певица Оля Полякова празднует свой 46-й день рождения. Звезда призналась, как ей удается оставаться такой молодой, ухоженной и стройной.

Об этом она рассказала в интервью журналу Viva.

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Артистка призналась, что пользуется современными технологиями косметологии и придерживается здорового образа жизни. Полякова регулярно ухаживает за лицом, ведь для нее важнее "оставаться естественной, а не "нарисованной"".

Для того чтобы сохранить молодость не только лица, но и тела, звезда следит за своим питанием. Полякова употребляет много овощей, рыбы полезных жиров и почти полностью исключила из своего рациона сахар и хлеб. Также артистка следит за водным балансом.

"Я стараюсь спать не менее 7-8 часов, придерживаюсь принципов здорового питания и занимаюсь спортом: йога, плавание, прогулки. Баланс — это основа. Даже при моей работе, которая не предусматривает строгого режима и стабильного графика, это самое сложное, однако я стараюсь", — поделилась она.

Напомним, мы рассказывали о самой дорогой вещи в гардеробе Оли Поляковой. А также звезду "похоронили" в сети.