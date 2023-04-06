Полякова та Єфросиніна одягнули одна одну: несподіване перевтілення зіркових подружок

Шоувумен Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова

YouTube шоу "Дорослі дівчата" шоувумен Маші Єфросиніної та співачки Олі Полякової — одне з найпопулярніших серед українських користувачів відеоплатформи. У випусках знаменитості не тільки обговорюють цікаві теми та діляться особистим, але й експериментують.

У своїх соцмережах зіркові подруги показали, як виконали одну з обіцянок, яку давали напередодні шанувальникам.

Читайте також:

Маша та Оля вирішили урізноманітнити формат шоу, випуски якого набирають сотні тисяч переглядів. Так, на чергових зйомках Єфросиніна та Полякова одягнули одна одну. Співачка з серйозним виразом обличчя позувала у діловому костюмі Єфросиніної. Тим часом як Єфросиніна приголомшила сексі-стилем, який створила чорна мінісукня та укладка. "Малолєтка" — саме так назвала подругу Полякова.

За один раз Полякова та Єфросиніна знімають одразу кілька випусків шоу "Дорослі дівчата". Маша не стрималась та показала й інший свій образ, який був не менш відвертим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єфросиніна емоційно відреагувала на інформацію, що її матір нібито їздила в Москву на свято під час війни. Також ми розповідали, що Полякова "потролила" співачку Ані Лорак через її заяви про "політичне цькування" в Україні.