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Полякова та Єфросиніна одягнули одна одну: несподіване перевтілення зіркових подружок

6 квітня 2023 10:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шоувумен Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

YouTube шоу "Дорослі дівчата" шоувумен Маші Єфросиніної та співачки Олі Полякової — одне з найпопулярніших серед українських користувачів відеоплатформи. У випусках знаменитості не тільки обговорюють цікаві теми та діляться особистим, але й експериментують. 

У своїх соцмережах зіркові подруги показали, як виконали одну з обіцянок, яку давали  напередодні шанувальникам. 

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Маша та Оля вирішили урізноманітнити формат шоу, випуски якого набирають сотні тисяч переглядів. Так, на чергових зйомках Єфросиніна та Полякова одягнули одна одну. Співачка з серйозним виразом обличчя позувала у діловому костюмі Єфросиніної. Тим часом як Єфросиніна приголомшила сексі-стилем, який створила чорна мінісукня та укладка. "Малолєтка" — саме так назвала подругу Полякова. 

За один раз Полякова та Єфросиніна знімають одразу кілька випусків шоу "Дорослі дівчата". Маша не стрималась та показала й інший свій образ, який був не менш відвертим. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єфросиніна емоційно відреагувала на інформацію, що її матір нібито їздила в Москву на свято під час війни. Також ми розповідали, що Полякова "потролила" співачку Ані Лорак через її заяви про "політичне цькування" в Україні.

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