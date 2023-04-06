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Полякова и Ефросинина одели друг друга: неожиданное перевоплощение звездных подружек

6 апреля 2023 10:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Шоувумен Маша Ефросинина и певица Оля Полякова
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

YouTube шоу "Взрослые девочки" шоувумен Маши Ефросининой и певицы Оли Поляковой — одно из самых популярных среди украинских пользователей видеоплатформы. В выпусках знаменитости не только обсуждают интересные темы и делятся личным, но и экспериментируют.

В своих соцсетях звездные подруги показали, как выполнили одно из обещаний, которое давали накануне поклонникам.

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Маша и Оля решили разнообразить формат шоу, выпуски которого набирают сотни тысяч просмотров. Так, на очередных съемках Ефросинина и Полякова одели друг друга. Певица с серьезным выражением лица позировала в деловом костюме Ефросининой. Между тем как Ефросинина ошеломила секси-стилем, который создало черное мини платье и укладка. "Малолетка" — именно так назвала подругу Полякова.

За один раз Полякова и Ефросинина снимают несколько выпусков шоу "Взрослые девочки". Маша не удержалась и показала и другой свой образ, который был не менее откровенным.

Напомним, ранее мы писали, что Ефросинина эмоционально отреагировала на информацию, что ее мать якобы ездила в Москву на праздник во время войны. Также мы рассказывали, что Полякова "потролила" певицу Ани Лорак из-за ее заявлений о "политической травле" в Украине.

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