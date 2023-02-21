Оля Полякова та захисник Азовсталі Михайло Діанов відвідали реабілітаційний центр НЕЗЛАМНІ

Співачка Оля Полякова та захисник "Азовсталі", Герой України Михайло Діанов

Минулого року Оля Полякова стала амбасадоркою Національного реабілітаційного центру "НЕЗЛАМНІ". Тоді співачка запустила проєкт "Разом нас мільйони", метою якого був збір одного мільйону гривень на біонічні протези для українців, які постраждали від війни. Разом з захисником "Азовсталі", Героєм України Михайлом Діановим Полякова відвідала реабілітаційний центр.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

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Замість мільйона вдалося зібрати 2 млн 500 тисяч гривень, з них 1 млн 700 тисяч особисто пожертвував легендарний морпіх Михайло Діанов, якому українці донатили на лікування руки.

Разом з захисником України Полякова приїхала до реабілітаційного центру "НЕЗЛАМНІ" аби відвідати та підтримати пацієнтів, кого покалічила війна.

"Це особливі емоції коли ти зустрічаєшся з військовими, особливо пораненими, ти бачиш ту жертву, яку вони принесли заради своєї країни. І це завжди такі відчуття великої дяки, гордості за їхню сміливість. Вони веселі, натхненні. Навіть, якщо втратили кінцівку, все одно вони мають всередині стрижень. Це сильні люди. Головне зараз їх протезувати та реабілітувати", — розповіла Полякова.

Михайло Діанов зустрів у центрі "НЕЗЛАМНІ" свого побратима з Маріуполя, який вже отримав свій протез.

"Я щасливий, що в Україні є такий центр. Тут я побачив військових з сучасними, біонічними протезами. І дуже тішуся, що вони мають можливість повернутися до повноцінного життя", — розповів Діанов.

Підтримати проєкт Полякової "Разом нас мільйони" можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова презентувала маніфест сильної жінки "Танцюю, як в останній раз".