Оля Полякова и защитник Азовстали Михаил Дианов посетили реабилитационный центр НЕЗЛАМНІ

Певица Оля Полякова и защитник "Азовстали", Герой Украины Михаил Дианов

В прошлом году Оля Полякова стала послом Национального реабилитационного центра "НЕЗЛАМНІ". Тогда певица запустила проект "Вместе нас миллионы", целью которого был сбор одного миллиона гривен на бионические протезы для пострадавших от войны украинцев. Вместе с защитником "Азовстали", Героем Украины Михаилом Диановым Полякова посетила реабилитационный центр.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

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Вместо миллиона удалось собрать 2 млн 500 тысяч гривен, из них 1 млн 700 тысяч лично пожертвовал легендарный морпех Михаил Дианов, которому украинцы донатили на лечение руки.

Вместе с защитником Украины Полякова приехала в реабилитационный центр "НЕЗЛАМНІ", чтобы посетить и поддержать пациентов, кого покалечила война.

"Это особые эмоции когда ты встречаешься с военными, особенно ранеными, ты видишь ту жертву, которую они принесли ради своей страны. И это всегда такие ощущения великой благодарности, гордости за их смелость. Они веселы, вдохновлены. Даже если потеряли конечность, все одно у них внутри стержней. Это сильные люди. Главное сейчас их протезировать и реабилитировать", — рассказала Полякова.

Михаил Дианов встретил в центре "НЕЗЛАМНІ" своего побратима из Мариуполя, уже получившего свой протез.

"Я счастлив, что в Украине есть такой центр. Здесь я увидел военных с современными, бионическими протезами. И очень рад, что они имеют возможность вернуться к полноценной жизни", — рассказал Дианов.

Поддержать проект Поляковой "Вместе нас миллионы" можно по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова презентовала манифест сильной женщины "Танцую, як в останній раз".