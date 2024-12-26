Оля Полякова призналась, собирается ли на Евровидение — видео

Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала заявление известного шоумена, что готовится поехать на Евровидение. Звезда призналась, что действительно имеет конкурсную песню.

Деталями она поделилась в программе "ЖВЛ представляє".

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Оля Полякова готовилась поехать на Евровидение

Певица рассказала, что готовила композицию на песенный конкурс Евровидение со шведским композитором Андресоном Гансоном. Однако воплотить замысел в реальность не получилось.

"Он хотел сделать такую коллаборацию фольклорной и англоязычной эстетики. Говорит: "Спой какую-то песню народную". Я спела "Цвіте терен". Это мой первый мировой релиз. Мы с этим автором делали трек для Евровидения, но с этим не сложилось", — сказала Полякова.

Поэтому артистка создала вместе с композитором англоязычный альбом, который она представит на следующий год.

"Мы начали с ним делать альбом англоязычный. Я ездила в Швецию, мы накапливали материал, и у нас такой уж альбом есть. Я его частично делала в Швеции, частично в Британии — и вот там немного будет другая Оля Полякова", — добавила артистка.

Напомним, шоумен Слава Демин заявил, что Полякова собралась представлять другую страну на Евровидении. Также артистка призналась, какая вещь в ее гардеробе самая дорогая.