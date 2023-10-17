Полякова зізналась, чи "замовляла" вона Лободу: відео

Співачка Оля Полякова та блогер Дмитро Гордон. Скриншот: Facebook/Gordonua

Співачка Оля Полякова поспілкувалась з блогером Дмитром Гордоном. У великому інтерв’ю вона, зокрема, прокоментувала позицію Світлани Лободи та розповіла, чи була замовницею псування її репутації.

Відео доступне для перегляду на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

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Оля назвала колегу по шоу-бізнесу Світланкою та зазначила, що за останній час та наробила багато помилок. Полякова пригадала Лободі її висловлювання на інтерв’ю, коли та просувала, зокрема, контексти яка різниця. Також Оля не вірить в щирість Світлани в перші дні повномасштабної війни.

"Вона ж вичікувала. це ж не було, що ось 24-го я вийшла в прямий ефір о сьомій ранку. Свєта чекала 3-4 дні. Вона чекала, чим це закінчиться. І тільки після того, як вона зрозуміла, що сталося не так як гадалося, вона вирішила бути з Україною. Добре хоч вирішила. Хоча в мене до неї відношення двояке", — заявила Полякова.

Полякова посміялась з заяв Лободи, що її хтось замовив. Про це Світлана розповіла в інтерв’ю блогерці Раміні Есхакзай. Оля іронічно прокоментувала цю тему.

"Коли вона каже про те, що хтось її замовив, хтось зробив їй зло, але ж сама для себе робить стільки дурниць, що її нікому не треба закопувати. Вона сама з цим справляється просто ідеально. Роблячи такі речі, як кажучи дитині в Харкові, хто тебе підкупив і так далі. Так що, Свєта, тебе ніхто не замовляє, ти і так сама справляєшся. Молодець".

На запитання Гордона, чи замовляла Полякова Лободу, Оля зазначила, що в неї стільки справ, що їй точно "не до Свєт і ні до кого".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова висловилась про репера Потапа та згадала російського пропутінського Тіматі та очільника Чечні Рамзана Кадирова. Також ми розповідали, що Полякова шокувала наслідками невдалої лікарської процедури.