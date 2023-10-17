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Полякова призналась, "заказывала" ли она Лободу: видео

17 октября 2023 08:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Полякова призналась, "заказывала" ли она Лободу: видео
Певица Оля Полякова и блогер Дмитрий Гордон. Скриншот: Facebook/Gordonua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Оля Полякова пообщалась с блогером Дмитрием Гордоном. В большом интервью она, в частности, прокомментировала позицию Светланы Лободы и рассказала, была ли заказчицей уничтожения ее репутации.

Видео доступно для просмотра на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

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Оля назвала коллегу по шоу-бизнесу Светланкой и отметила, что за последнее время та совершила много ошибок. Полякова вспомнила Лободе ее высказывания на интервью, когда та продвигала, в частности, контексты, какая разница. Также Оля не верит в искренность Светланы в первые дни полномасштабной войны.

"Она же выжидала. Это ведь не было, что вот 24-го я вышла в прямой эфир в семь утра. Света ждала 3-4 дня. Она ждала, чем это закончится. И только после того, как она поняла, что произошло не так как думалось, она решила быть с Украиной. Хорошо хоть решила. Хотя у меня к ней отношение двоякое", — заявила Полякова.

Полякова посмеялась над заявлениями Лободы, что ее кто-то заказал. Об этом Светлана рассказала в интервью блогерше Рамине Эсхакзай. Оля иронически прокомментировала эту тему.

"Когда она говорит о том, что кто-то ее заказал, кто-то сделал ей зло, но сама для себя делает столько глупостей, что ее никому не нужно закапывать. Она сама с этим справляется просто идеально. Делая такие вещи, как говоря ребенку в Харькове, кто тебя подкупил и так далее. Так что, Света, тебя никто не заказывает, ты и так же справляешься. Молодец".

На вопрос Гордона, заказывала ли Полякова Лободу, Оля отметила, что у нее столько дел, что ей точно "не до Свет и никого".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова высказалась о рэпере Потапе и вспомнила российского пропутинского Тимати и руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Также мы рассказывали, что Полякова шокировала последствия неудачной врачебной процедуры.

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