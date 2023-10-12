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Оля Полякова зізналася, за що злиться на свого чоловіка

12 жовтня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому Оля Полякова злиться на свого чоловіка — образа не пройшла
Співачка Оля Полякова у шоу "Дорослі дівчата". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка, ведуча та акторка Оля Полякова зробила відверте зізнання, розповівши про своє особисте життя. Популярна артистка зізналася, за що вона злиться на свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського. 

Це можна почути у новому випуску шоу "Дорослі дівчата" в YouTube.

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Українська артистка зізнається, що свого часу її коханий Вадим змусив її вирішувати свої проблеми самій. Оля Полякова вважає, що таким чином її коханий просто "кинув на амбразуру", через що їй довелося самій все вирішувати.

"Він дуже мене любить, ставить на п'єдестал, але я постійно незадоволена. Тому що він покинув мене з проблемами, "ну ти ж можеш вирішувати проблеми, я з тобою, але ти ж можеш". І от я на нього зла. І тільки мій деякий пох*їм мені допомагає. Стресостійкість і пох*їзм", — зізнається українська артистка Оля Полякова.

Оля Полякова с Машей Ефросининой на шоу "Взрослые девочки"
Співачка Оля Полякова з ведучою Машею Єфросиніною на шоу "Дорослі дівчата". Фото: скриншот з YouTube 

Хоча ці ситуації вже в минулому, співачка продовжує згадувати ті часи та злитися за це на свого чоловіка. Також вона висловилася про ситуацію, про яку нещодавно розповідала Маша Єфросиніна щодо її чоловіка під час повномасштабної війни. 

"Іноді воно вилазить, і я розумію, чого я зла. Тому я дуже добре розумію твою злість, коли з тобою не порадилися. Мабуть, щось в його житті він хотів для себе зробити більшого", — прокоментувала ситуацію Маші Єфросиніної Оля Полякова. 

Ситуація в сім’ї Маші Єфросиніної

Нещодавно українська ведуча розповіла про те, як вона злилася на свого чоловіка Тимура. Виявляється, коханий Маші вирішив приєднатися до лав ЗСУ, не порадившись з нею. За це ведуча дуже злилася та навіть плакала від страху.

"Як я злилася. Як ображалася на тебе, що залишаєш мене саму. З дітьми. З купою купезною проблем та труднощів. З заробітками.. Як страждала, що не порадився зі мною… Як плакала від страху, бо знаю, що ти тримав зброю, лише, коли водив мене на побачення в тир два десятки років тому.. Ти сказав: "Я не можу інакше, Машаня. Я не знаю навіть, як продовжувати просто жити в Києві, коли наш дім, наше життя, тебе та наших дітей прийшли знищувати. Я не розумію, що ще зараз може бути для мене важливішим, ніж зробити все, що в моїх силах. Діти колись мене зрозуміють. Ти теж.."", — згадала Маша Єфросиніна.

Публікація зі сторінки Маші Єфросиніної
Ведуча Маша Єфросиніна зі своїм чоловіком Тимуром. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Оля Полякова зізналася, чи хоче вона ще дітей. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Оля Полякова анонсувала новий ліричний трек. 

Також ми повідомляли про те, що популярна виконавиця Оля Полякова звернулася до свого чоловіка. 

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