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Полякова зізналась, хто в її родині говорить українською найкраще

10 березня 2023 12:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Оля Полякова
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Днями співачка Оля Полякова  презентувала нову україномовну програму "Все буде добре". Усі попередні російськомовні хіти артистки були не лише перекладені, а й трансформувалися як музично, так і ідейно. 

У перерві між номерами, Полякова розповіла про свою родину та українську мову, повідомляє Новини.LIVE.

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Деталі 

Співачка зазначила, що багато людей перейшли на українську мову після початку повномасштабної війни. Полякова запевнила, що коли окупанти почали вбивати нас лише за те, що ми українці, багатьом захотілося стати українцями. 

Співачка також розповіла, хто в її родині знає державну мову найкраще. 

"Моя молодша донька з 24 лютого минулого року більше не говорить російською. Хоча до цього вона взагалі не говорила українською. Зараз вона знає мову краще за будь-яку людину в нашій сім’ї, в нашому оточенні. Поправляє кожне слово. Не можна сказати нічого неправильно, тільки правильно.  В тебе завжди тут є підказка. Вона наймолодша в нашій сім’ї, але вона найшвидше зрозуміла цю силу в мові, самоідентифікації", — розповіла зі сцени Полякова про 11-річну доньку Алісу. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачки Оля Полякова, Анна Трінчер та репер POSITIFF (Олексій Завгородній) презентували кліп на спільну композицію "Шлях до перемоги".

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