Полякова призналась, кто в ее семье говорит по-украински лучше всего

Певица Оля Полякова

На днях певица Оля Полякова представила новую украиноязычную программу "Все буде добре". Все предыдущие русскоязычные хиты артистки были не только переведены, но трансформировались как музыкально, так и идейно.

В перерыве между номерами Полякова рассказала о своей семье и украинском языке, сообщает Новости.LIVE.

Подробности

Певица отметила, что многие перешли на украинский язык после начала полномасштабной войны. Полякова заверила, что когда оккупанты начали убивать нас только за то, что мы украинцы, многим захотелось стать украинцами.

Певица также рассказала, кто в ее семье лучше всего знает государственный язык.

"Моя младшая дочь с 24 февраля прошлого года больше не говорит по-русски. Хотя до этого она вообще не говорила по-украински. Сейчас она знает язык лучше любого человека в нашей семье, в нашем окружении. Поправляет каждое слово. Нельзя сказать ничего не правильно, только правильно. У тебя всегда здесь есть подсказка. Она самая молодая в нашей семье, но она быстрее всего поняла эту силу в языке, самоидентификации", — рассказала со сцены Полякова об 11-летней дочери Алисе.

Напомним, ранее мы писали, что певицы Оля Полякова, Анна Тринчер и рэпер POSITIFF (Алексей Завгородний) презентовали клип на совместную композицию "Шлях до перемоги".