Поліція Київщини та гурт Е.К.А презентували кліп до роковин війни

Поліція Київщини та український гурт презентували зворушливий кліп до роковин війни
З нагоди роковин повномасштабної війни поліція Київщини спільно з гуртом Е.К.А презентувала зворушливу пісню "Не стріляй, схаменися" та кліп на неї.
Про це у своєму Telegram каналі повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
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Деталі
У кліпі показані архівні кадри вторгнення російської армії до України. В основі сюжету відео — родина поліціянта, який боронить Батьківщину від окупантів.
"Ми не вірили, що цей день настане. Ворог не думав, що ми вистоїмо рік. Перемога у цій війні — це кров, біль, сила духу і єдність усіх нас. Битись за рідну землю — наш обов’язок. Віддати життя за Батьківщину — честь. Вічна пам’ять полеглим поліцейським та усім загиблим воїнам", — написав Нєбитов.
У фіналі відео в титрі вшановується пам’ять п’ятьох поліцейських Київщини, яки загинули під час повномасштабної війни.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських на роковини війни презентував зворушливу пісню-посвяту "Мамо, не плач". Також ми розповідали, що музичний проєкт Мюслі UA запрем'єрив запальний трек з висловами зіркового захисника України.