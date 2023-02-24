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Поліція Київщини та український гурт презентували зворушливий кліп до роковин війни

24 лютого 2023 12:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Поліція Київщини та гурт Е.К.А презентували кліп до роковин війни
Кадр з кліпу "Не стріляй, схаменися"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

З нагоди роковин повномасштабної війни поліція Київщини спільно з гуртом Е.К.А  презентувала зворушливу пісню "Не стріляй, схаменися" та кліп на неї.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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Деталі

У кліпі показані архівні кадри вторгнення російської армії до України. В основі сюжету відео — родина поліціянта, який боронить Батьківщину від окупантів. 

"Ми не вірили, що цей день настане. Ворог не думав, що ми вистоїмо рік.  Перемога у цій війні — це кров, біль, сила духу і єдність усіх нас. Битись за рідну землю — наш обов’язок. Віддати життя  за Батьківщину — честь. Вічна пам’ять полеглим поліцейським та усім загиблим воїнам", — написав Нєбитов. 

У фіналі відео в титрі вшановується пам’ять п’ятьох поліцейських Київщини, яки загинули під час повномасштабної війни. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських на роковини війни презентував зворушливу пісню-посвяту "Мамо, не плач". Також ми розповідали, що музичний проєкт Мюслі UA запрем'єрив запальний трек з висловами зіркового захисника України.

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