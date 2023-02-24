Полиция Киевщины и группа Е.К.А презентовали клип к годовщине войны

Кадр из клипа "Не стріляй, схаменися"

По случаю годовщины полномасштабной войны полиция Киевщины совместно с группой Е.К.А презентовала трогательную песню "Не стріляй, схаменися" и клип на нее.

Об этом в своем Telegram канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Подробности

В клипе показаны архивные кадры вторжения российской армии в Украину. В основе сюжета видео — семья полицейского, защищающего Родину от оккупантов.

"Мы не верили, что этот день настанет. Враг не думал, что мы выстоим год. Победа в этой войне — это кровь, боль, сила духа и единство всех нас. Сражаться за родную землю — наша обязанность. Отдать жизнь за Родину — честь. Вечная память павшим полицейским и всем погибшим воинам", — написал Небитов.

В финале видео в титре чествуется память пятерых полицейских Киевщины, которые погибли во время полномасштабной войны.

Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских на годовщину войны презентовал трогательную песню-посвящение "Мамо, не плач". Также мы рассказывали, что музыкальный проект Мюсли UA запремьерил трек с высказываниями звездного защитника Украины.