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Поліція розповіла правду про погоню папараці за принцем Гаррі та Меган Маркл

18 травня 2023 12:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Поліція розповіла правду про погоню папараці за принцем Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Фото: instagram.com/harry.dukeofsussex
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вчора принц Гаррі з дружиною Меган та тещою ледь не потрапили у ДТП через папараці. Фотографи переслідували герцогів Сассекських, коли ті їхали у таксі зі світського заходу.

Про це пише видання Sky News.

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Хаотичня погоня

Поліція Нью-Йорку коментує інцидент, як "дещо хаотичний", але не катастрофічний.

Після того, як принц Гаррі з родиною сів у таксі, за машиною почали їхати папараці. Погоня тривала близько години, говорять офіцери поліції.

"Я ніколи ще не бачила їх такими наляканими, як минулої ночі. Вони тремтіли. Декілька разів охорона виходила з машини. Поліція просила папараці запинитися. На жаль, прохання проігнорували", — говорить прес-секретар герцогів Сассекських.

Тихі та налякані

Водій таксі, в якому був принц Гаррі з дружиною, теж пригадав подробиці тієї поїздки.

"Я б не назвав це переслідуванням. Мені не було страшно, — пригадує водій в інтерв'ю The Washington Post, - це не була погоня як у кіно. Гаррі та Меган були тихі та налякані. Але це Нью-Йорк — тут безпечно".

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина вперше після коронації короля Чарльза ІІІ були помічені разом. Меган Маркл не була присутня на церемонії коронації у Лондоні.

Раніше вийшли відверті мемуари принца Гаррі, які отримали назву Spare (Запасний). На сторінках книги чоловік Меган Маркл зізнався, що вбив десятки людей в Афганістані. 

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