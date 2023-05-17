Меган Маркл у золотій сукні отримала престижну нагороду

Герцогиня Сассекська, Меган Маркл на премії Woman of Vision. Фото: Twitter/OK_Magazine

У Нью-Йорку (США) відбулася урочиста церемонія вручення премії Woman of Vision. Меган Маркл отримала нагороду за "захист інтересів жінок та дівчаток".

Про це повідомляє видання The National News.

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Подробиці

На світський захід Меган Маркл з’явилась в компанії чоловіка, принца Гаррі, та своєї матері Дорії Рагланд.

Меган Маркл з матір'ю та чоловіком, принцом Гаррі. Фото: Twitter/JordonLee

На заході герцогиня Сассекська з'явилася у золотій сукні Johanna Ortiz за 1850 доларів. Свій образ Меган Маркл доповнила туфлями Tom Ford та клатчем Carolina Herrera. До речі, сукню переробили спеціально для премії: на відміну від оригінального варіанта, наряд Меган був без бретелів.

Образ Меган Маркл на премії Woman of Vision. Фото: Twitter/whatmegwore

Меган зі сцени подякувала своїй подрузі, фем-іконі Глоріі Стайнем, яка і вручила їй нагороду. Герогиня Сассекська відзначила її за наставництво, мудрі поради, надзвичайно зухвале почуття гумору і за неймовірну дружбу. Меган розповіла, що у школі дуже любила читати журнал Ms. Magazine - видання, засноване Глорією Стайнем.

Нагадаємо, раніше ми писали, що батько Меган Маркл показав знімок, який вона приховувала від сторонніх очей. Також ми розповідали, як принц Гаррі та Меган Маркл похрестили доньку.