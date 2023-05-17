Меган Маркл у золотій сукні отримала престижну нагороду
У Нью-Йорку (США) відбулася урочиста церемонія вручення премії Woman of Vision. Меган Маркл отримала нагороду за "захист інтересів жінок та дівчаток".
Про це повідомляє видання The National News.
Подробиці
На світський захід Меган Маркл з’явилась в компанії чоловіка, принца Гаррі, та своєї матері Дорії Рагланд.
На заході герцогиня Сассекська з'явилася у золотій сукні Johanna Ortiz за 1850 доларів. Свій образ Меган Маркл доповнила туфлями Tom Ford та клатчем Carolina Herrera. До речі, сукню переробили спеціально для премії: на відміну від оригінального варіанта, наряд Меган був без бретелів.
Меган зі сцени подякувала своїй подрузі, фем-іконі Глоріі Стайнем, яка і вручила їй нагороду. Герогиня Сассекська відзначила її за наставництво, мудрі поради, надзвичайно зухвале почуття гумору і за неймовірну дружбу. Меган розповіла, що у школі дуже любила читати журнал Ms. Magazine - видання, засноване Глорією Стайнем.
Нагадаємо, раніше ми писали, що батько Меган Маркл показав знімок, який вона приховувала від сторонніх очей. Також ми розповідали, як принц Гаррі та Меган Маркл похрестили доньку.