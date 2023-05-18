Полиция рассказала правду о преследовании папарацци за принцем Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Фото: instagram.com/hrhofsussex

Вчера принц Гарри с женой Меган и тещей чуть не попали в ДТП из-за папарацци. Фотографы преследовали герцогов Сассекских, когда они ехали в такси со светского мероприятия.

Об этом пишет издание Sky News.

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Хаотичная погоня

Полиция Нью-Йорка комментировала инцидент как "несколько хаотичный", но не катастрофический.

После того, как принц Гарри с семьей сел в такси, за машиной начали ехать папарацци. Погоня продолжалась около часа, говорят офицеры полиции.

"Я никогда еще не видела их такими напуганными, как минувшей ночью. Они дрожали. Несколько раз охрана выходила из машины. Полиция просила папарацци остановиться. К сожалению, просьбу проигнорировали", — говорит пресс-секретарь герцогов Сассекских.

Тихие и напуганные

Водитель такси, в котором были принц Гарри с женой, тоже вспомнил подробности поездки.

"Я бы не назвал это погоней. Мне не было страшно, - вспоминает водитель в интервью The Washington Post , - это не была погоня как в кино. Гарри и Меган были тихие и испуганные. Но это Нью-Йорк — здесь безопасно”.

Напомним, принц Гарри и его супруга впервые после коронации короля Чарльза ІІІ были замечены вместе. Меган Маркл не была на церемонии коронации в Лондоне.

Ранее вышли откровенные мемуары принца Гарри, получившие название Spare (Запасной). На страницах книги муж Меган Маркл признался, что убил десятки людей в Афганистане.