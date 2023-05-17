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Принц Гаррі з дружиною ледь не повторив трагічну долю своєї матері

17 травня 2023 19:39
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Принц Гаррі з дружиною ледь не повторив трагічну долю своєї матері
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: REUTERS/Andrew Kelly
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принц Гаррі та його дружина Меган мало не розбилися, коли їхню машину переслідували фотографи-папараці. Пара ледь не повторила долю матері Гаррі, принцеси Діани. 

Про це пише BBC.

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Подробиці інциденту

Як заявив представник пари, інцидент стався в Нью-Йорку після того, як подружжя відвідувало вечір благодійної організації Ms Foundation Women of Vision, де Меган вручали нагороду за її роботу.

"Вчора ввечері герцог і герцогиня Сассекські мало не розбилися під час автомобільної гонитви за участю групи дуже агресивних папараці, — цитує Reuters заяву. — Завзята гонитва, яка тривала понад дві години, призвела до безлічі ситуацій, коли ледве не сталося зіткнення з іншими водіями, пішоходами та двома офіцерами нью-йоркської поліції".

Вторгнення в особисте життя

Участь подружжя у вечорі благодійної організації була їхньою першою спільною появою на публіці після коронації короля Чарльза III, на яку Гаррі їздив сам.

"Поширення цих фотографій — з урахуванням того, яким чином вони були отримані — призводить до заохочення практики, яка становить небезпеку для всіх причетних сторін і є вторгненням у особисте життя", — йдеться у заяві.

Принцеса Діана, мати Гаррі та принца Вільяма, розбилася в Парижі у серпні 1997 року. Вона загинула внаслідок автокатастрофи, яка сталася у момент, коли її машину переслідувала група фотографів-папараці.

Нагадаємо, у Лондоні відбулась урочиста церемонія коронації Чарльза III, який офіційно став королем Сполученого Королівства. Вона пройшла у Вестмінстерському абатстві.

Раніше стало відомо, що вишуканий набір ювелірних виробів, виготовлений для принцеси Діани — комплект "Лебедине озеро", продадуть наступного місяця на аукціоні.  Цей коштовний набір, як вважається, принцесі подарував Доді Аль-Файєд. Протягом тривалого часу коштовностями Діани володіла одна українська родина.

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