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Поліція зробила заяву щодо смерті Шинейд О'Коннор

27 липня 2023 16:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Поліція зробила заяву щодо смерті Шинейд О'Коннор
Ірландська співачка Шинейд О'Коннор. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні ввечері, 26 липня, стало відомо, що пішла з життя відома ірландська співачка Шинейд О'Коннор. Їй було лише 56 років. Лондонська поліція вперше зробила заяву з цього приводу. 

Про це повідомляє видання Insider.

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Речник столичної поліції повідомив виданню, що 56-річну жінку було оголошено мертвою в середу після того, як представники влади відвідали її нерухомість на півдні Лондона.

"Поліцію викликали об 11:18 у середу, 26 липня, на повідомлення про жінку, яка не реагує, за адресою проживання в районі SE24. Офіцери прибули. 56-річна жінка була оголошена мертвою на місці події. Найближчі родичі були проінформовані", — сказав речник. 

Також поліціянт додав, що смерть легендарної виконавиці не розглядається як підозріла. Мається на увазі, що вона не була насильницька. Втім, чи було це самогубство — наразі не відомо. Причина смерті поки не розголошується.

Слід зазначити, що Шинейд О'Коннор тривалий час страждала від депресії. Емоційний стан посилило самогубство її 17-річного сина Шейна, який наклав на себе руки минулого січня. В померлої співачки залишилось троє дітей: Джейк, Ройзін і Ієшуа.

Ірландська співачка Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер легендарний естрадний співак Тоні Беннет. Також ми розповідали, що пішла з життя відома співачка та актриса Джейн Біркін.

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