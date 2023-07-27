Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Полиция сделала заявление о смерти Шинейд О'Коннор arrow

Полиция сделала заявление о смерти Шинейд О'Коннор

27 июля 2023 16:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Полиция сделала заявление о смерти Шинейд О'Коннор
Ирландская певица Шинейд О'Коннор. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне вечером, 26 июля, стало известно, что ушла из жизни известная ирландская певица Шинейд О'Коннор. Ей было всего 56 лет. Лондонская полиция впервые сделала заявление по этому поводу.

Об этом сообщает издание Insider.

Читайте также:

Заявление о смерти певицы

Спикер столичной полиции сообщил изданию, что 56-летняя женщина была объявлена мертвой в среду после того, как представители власти посетили ее недвижимость на юге Лондона.

"Полицию вызвали в 11:18 в среду, 26 июля, на сообщение о нереагирующей женщине по адресу проживания в районе SE24. Офицеры прибыли. 56-летняя женщина была объявлена мертвой на месте происшествия. Ближайшие родственники были проинформированы", — сказал спикер.

Также полицейский добавил, что смерть легендарной исполнительницы не рассматривается как подозрительная. Подразумевается, что она не была насильственной. Впрочем, было ли это самоубийство, пока не известно. Причина смерти пока не разглашается.

Следует отметить, что Шинейд О'Коннор долгое время страдала от депрессии. Эмоциональное состояние усилило самоубийство ее 17-летнего сына Шейна, который покончил с собой в прошлом январе. У умершей певицы осталось трое детей: Джейк, Ройзин и Иешуа.

Ирландская певица Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что скончался легендарный эстрадный певец Тони Беннет. Также мы рассказывали, что ушла из жизни известная певица и актриса Джейн Биркин.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз