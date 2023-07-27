Полиция сделала заявление о смерти Шинейд О'Коннор

Ирландская певица Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Накануне вечером, 26 июля, стало известно, что ушла из жизни известная ирландская певица Шинейд О'Коннор. Ей было всего 56 лет. Лондонская полиция впервые сделала заявление по этому поводу.

Об этом сообщает издание Insider.

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Спикер столичной полиции сообщил изданию, что 56-летняя женщина была объявлена мертвой в среду после того, как представители власти посетили ее недвижимость на юге Лондона.

"Полицию вызвали в 11:18 в среду, 26 июля, на сообщение о нереагирующей женщине по адресу проживания в районе SE24. Офицеры прибыли. 56-летняя женщина была объявлена мертвой на месте происшествия. Ближайшие родственники были проинформированы", — сказал спикер.

Также полицейский добавил, что смерть легендарной исполнительницы не рассматривается как подозрительная. Подразумевается, что она не была насильственной. Впрочем, было ли это самоубийство, пока не известно. Причина смерти пока не разглашается.

Следует отметить, что Шинейд О'Коннор долгое время страдала от депрессии. Эмоциональное состояние усилило самоубийство ее 17-летнего сына Шейна, который покончил с собой в прошлом январе. У умершей певицы осталось трое детей: Джейк, Ройзин и Иешуа.

Ирландская певица Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что скончался легендарный эстрадный певец Тони Беннет. Также мы рассказывали, что ушла из жизни известная певица и актриса Джейн Биркин.